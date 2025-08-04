В Украине появится новая купюра: НБУ сделал важное объявление

Уже в августе 2025 Национальный банк Украины планирует выпустить новую памятную банкноту номиналом 100 гривен. Как сообщает пресс-служба НБУ, эта банкнота будет иметь оригинальный дизайн и будет представлена ограниченным тиражом — всего 150 тысяч экземпляров.

И хотя большинство деталей нового выпуска держат в тайне, в Нацбанке подтверждают, что оно будет иметь символическое значение и выпускается с целью празднования важной для страны темы или события.

“Памятная банкнота. Тематика разрабатывается“, — коротко прокомментировали в Нацбанке.

Интересно, что часть тиража будет представлена в виде так называемых “неразрезанных листов” – 2 листа по 24 банкноты каждый. Такие варианты обычно интересны для коллекционеров и инвесторов в нумизматике, ведь имеют большую ценность на рынке.

Пока не сообщается, какая именно тематика ляжет в основу новой 100-гривневой банкноты. Однако, учитывая нынешнюю социально-политическую ситуацию в стране и развитие национальной символики, можно предположить, что это будет событие или фигура, имеющая важное значение для Украины в последние годы.

Монеты по 10 копеек могут исчезнуть

Параллельно с анонсом новой памятной банкноты Нацбанк сообщил о вероятном прекращении выпуска монет номиналом 10 копеек. Соответствующее решение пока находится на рассмотрении, однако в регуляторе уже обозначили его экономическую целесообразность.

“Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление. А также обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет”, — рассказали в регуляторе.

Речь идет не о немедленном изъятии, а о постепенном переходе к их исчезновению из обращения. То есть сейчас 10 копеек остаются действующим платежным средством, и граждане могут беспрепятственно ими пользоваться. Как отметили в НБУ, если у покупателя есть монеты по 10 копеек, он может спокойно на них рассчитываться.

Продавцы также имеют право выдавать сдачу в таком номинале при наличии таких монет в кассе.