Як не загубити колесо у дорозі: експерти розповіли, які симптоми можуть цьому передувати

Втратити колесо під час руху — один із найнебезпечніших сценаріїв, який може трапитись на дорозі. Особливо критично це на високій швидкості, адже автомобіль втрачає керованість, а наслідки можуть бути серйозними. Водночас така ситуація рідко виникає без попередження. У більшості випадків технічна несправність дає про себе знати заздалегідь, потрібно лише звертати увагу на перші симптоми.

Причини ослаблення кріплення колеса

Втрата колеса зазвичай не є раптовою. Найчастіше цьому передує серія дрібних ознак, які свідчать про проблеми з ходовою частиною або кріпленням. Серед найтиповіших причин: ослаблені болти, зношений підшипник, пошкодження кріплень або розбалансування колеса.

На практиці водій може відчути зміну поведінки автомобіля вже на ранньому етапі — якщо звертати увагу на непрямі сигнали.

Основні ознаки несправності

Перед тим, як колесо може від’єднатись або вийти з ладу кріплення, автомобіль подає певні сигнали.

До них належать:

Сторонні звуки. Стукіт, гул чи скрегіт, особливо під час розгону, можуть свідчити про несправність підшипника або кріплення колеса. Авто тягне вбік. Якщо автомобіль відхиляється від прямої траєкторії без участі водія, можливе порушення геометрії підвіски або проблема з кріпленням одного з коліс. Вібрація. Тремтіння у кермі або по всьому кузову може вказувати на ослаблення колісних болтів або деформацію обода. Навіть слабкі вібрації не варто ігнорувати — це потенційна загроза.

У деяких випадках порушення помітні одразу, але бувають і ситуації, коли симптоми проявляються поступово.

Як зменшити ризик на дорозі?

Найефективніший спосіб уникнути критичних ситуацій на дорозі — регулярна діагностика ходової частини. Навіть простий візуальний огляд перед поїздкою допомагає виявити проблеми. Також варто дотримуватися наступних правил:

Регулярно перевіряйте стан коліс і підшипників. Після встановлення коліс, не забувайте про повторне підтягування болтів. Уникайте перевантажень авто, які можуть впливати на кріплення.

А також, звертайтесь до сервісу при найменших підозрах на зміну поведінки машини.