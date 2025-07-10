В украинских школах появятся платные услуги: новое решение правительства

В Украине вводятся новые правила финансирования некоторых образовательных услуг. Теперь школы государственной и коммунальной формы собственности смогут легально предоставлять часть услуг на платной основе. Соответствующее решение не так давно принял Кабинет Министров Украины.

Зачем это нужно?

Правительство аргументирует нововведение необходимостью адаптации образовательной системы к современным потребностям. Речь идет как о трансформации рынка труда, так и о запросах родителей и самих учащихся в дополнительные образовательные сервисы. По словам представителей министерства образования, платные услуги помогут расширить возможности школ.

Что станет платным в школах?

Изменения подразумевают, что отдельные образовательные и сопроводительные услуги могут финансироваться не из бюджета, а за счет добровольных взносов родителей или других источников.

Среди них:

Дополнительные учебные предметы, которые не входят в обязательную часть учебного плана, но пользуются спросом (например, программирование, второй иностранный язык, углубленная подготовка к ВНО/НМТ). Процедура признания неформального или иностранного образования, когда учащийся получил знания вне школы (например, на курсах или в другой стране) и хочет их официально засчитать. Квалификационные экзамены и практические задания, в том числе для медицинских, фармацевтических или реабилитационных специальностей, если лицо проходило подготовку за границей.

А также группы продленного дня вне бесплатных часов, в частности в вечернее время, в выходные и праздничные дни.

Какие услуги остаются бесплатными?

Все базовые предметы, входящие в учебный план, а также основные административные и образовательные процессы, остаются безвозмездными. Закон об образовании гарантирует бесплатный доступ к начальному, базовому и полному общему среднему образованию для всех детей.

Кто будет решать, сколько будет стоить услуга?

Ценообразование будет осуществляться на уровне конкретного учреждения с утверждением органом местного самоуправления или учредителем школы. Правительство подчеркивает, что участие в платных программах исключительно добровольно, а доступ к базовому образованию никоим образом не будет ограничен ни для одного ребенка.