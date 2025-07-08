Некоторые украинцы будут больше платить за мобильный интернет: кого это коснется?

С 1 января 2026 Украина официально присоединится к роуминговой зоне Европейского Союза. Это значит, что украинцы смогут пользоваться мобильной связью за границей на условиях, максимально приближенных к внутренним тарифам. Однако важно уточнить: принцип «роуминг как дома» касается преимущественно временных поездок, а не постоянного проживания в одной из стран ЕС.

Что это значит для пользователей?

Несмотря на полноценную интеграцию, не все украинцы за границей могут избежать дополнительных платежей. В частности, речь идет о тех, кто уже давно проживает в Евросоюзе и пользуется украинской SIM-картой на постоянной основе.

“Если вы проводите больше времени дома, чем за границей, или больше используете свой телефон дома, вы считаетесь добросовестным пользователем и платите по внутренним тарифам. Поэтому украинцы, выехавшие в ЕС во время полномасштабного вторжения и осевшие в европейских странах, не совсем подпадают под этот срок“, — пояснили аналитики.

Таким образом, “перемещенные лица”, фактически постоянно проживающие за границей, могут потерять льготные условия роуминга – особенно в отношении мобильного интернета.

Что останется бесплатным, а за что придется платить?

Ожидается, что украинские операторы:

Не будут ограничивать звонки и SMS – они останутся в рамках украинских тарифов. Установят лимиты на мобильный интернет, который можно будет использовать в странах ЕС.

“По достижении этого лимита будет взиматься дополнительная плата, но не более 1,30 евро за ГБ (в 2025 году). Скорее всего, операторы предложат дополнительные пакеты на мобильный интернет, которые будут привязаны к этой цене”, — говорят эксперты.

Какими будут ограничения?

По оценкам аналитиков, реальный доступный объем интернета для украинских абонентов в ЕС будет значительно меньше, чем в стандартных украинских тарифах.

Возможные ограничения:

Примерно от 3 до 5 ГБ без дополнительной платы. Цена сверхлимитного трафика – до 1,3 евро за 1 ГБ. Возможность приобрести пакеты дополнительных мегабайтов по прозрачной цене.

“Сам же лимит будет значительно меньше имеющегося внутреннего объема. В частности, ожидают аналитики, в зависимости от тарифа и оптовой цены, это может быть от 3 до 5 ГБ“, – отмечают специалисты.