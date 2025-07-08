Кредиты украинцев в ПриватБанке продадут с молотка: кого это касается

Украинский ПриватБанк решил пустить с молотка долги некоторых своих заемщиков. В частности, речь идет об уже списанных потребительских кредитах, общая сумма которых составляет более 5,2 млрд грн. Эти кредиты абсолютно безнадежны и в банке уже давно не ожидают их возврата.

Чьи кредиты продает ПриватБанк?

Как сообщили на официальном сайте ПриватБанка, на продажу собираются выставить портфель из 658 тысяч договоров. Эти договора были подписаны с гражданскими лицами, не имеющими никаких льгот. Кроме того, выданные по этим договорам кредиты не были подкреплены залогом или каким-либо имуществом, то есть не имеют обеспечения.

Разрешение на продажу портфеля безнадежных кредитных договоров еще в июне предоставил Наблюдательный совет. Такое решение было мотивировано настойчивой просьбой Кабмина и Национального банка, которая имела целью уменьшение доли проблемной задолженности в государственном банковском секторе. К слову, в кредитный портфель, который собираются выставить на продажу, включены не только основные суммы задолженностей, но и проценты, начисленные с момента подписания договоров.

Чьи кредиты ПриватБанк не будет продавать?

В государственном банке также сообщили, что часть заемщиков не будет участвовать в торгах. Речь идет о:

военнослужащих;

мобилизованных;

жителях зоны боевых действий и временно оккупированных территорий.

Их кредиты банк пока не будет продавать.

Как будут проходить «кредитные» торги?

Для проведения аукциона ПриватБанк воспользуется государственной платформой электронных торгов СЕТАМ. Все этапы продажи прав требований по кредитам в финучреждении планируют завершить к 30 июля 2025 года.

Пакет кредитных договоров первоначально был оценен в 5,2 млрд грн. Но по правилам торгов его можно будет выкупить даже за 1,2% первоначальной стоимости.

Аукцион пройдет в несколько этапов:

автоматическое снижение цены;

подача закрытых ценовых предложений;

открытые торги.

Результатом продажи безнадежных кредитов станет снижение уровня NPL, то есть неработающих кредитов в портфеле банка. Ведь в конце 2024 года доля безнадежных кредитов, не связанных с менеджментом или бывшими собственниками, составляла 4,9% кредитного портфеля Привата.