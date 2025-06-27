Новичок или настоящий профи: 4 навыка, свидетельствующие о высоком уровне водительского мастерства

Каждый опытный автомобилист когда-то был новичком, чувствовал себя за рулем неуверенно и боялся совершить неверное движение. Но со временем и практикой водители становятся более решительными и обретают собственный стиль езды, а их руки больше не дрожат на руле при выезде на заполненное автомобилями шоссе.

Момент перехода от новичка к профессионалу зафиксировать сложно. Обычно это происходит постепенно и незаметно для самого автомобилиста. Однако есть несколько признаков, по которым сразу видна эволюция водительских навыков. Заметив у себя такие навыки, вы можете по праву считать себя опытным водителем.

Навык №1: не заходить в слепую зону

Опытный водитель знает, что у любого автомобиля есть свои собственные «мертвые зоны». Особенно это касается габаритных машин, например грузовиков или бусов. Зная об этом, он никогда не будет обгонять фуру справа, зная, что водитель может его просто не заметить. Опытный автомобилист выберет более безопасную траекторию движения, избегая таких рискованных ситуаций.

Навык №2: взгляд в зеркало перед торможением

Новички чаще акцентируют внимание на происходящем впереди. Но водитель, имеющий немалый стаж за рулем, знает, что самая большая опасность может скрываться сзади. Поэтому перед торможением или совершением любых других маневров он обязательно «кинет глазом» на зеркало заднего вида. Ведь если кто-то едет прямо за ним на минимальной дистанции, резкое торможение или поворот могут повлечь за собой аварийную ситуацию.

Навык №3: следить за движением сразу нескольких машин

Новички редко обращают на это внимание, концентрируясь только на автомобиле, который находится ближе всего к ним. Однако водитель с опытом мониторит ситуацию внимательнее, часто следя за движением сразу двух или трех автомобилей впереди. Ведь знает, что резкое торможение или изменение скорости движения любой другой машины из потока может вызвать цепную реакцию.

Навык №4: чувствовать свою машину

Годы практического опыта позволяют водителям лучше понять поведение своей машины. Их могут насторожить даже незначительное изменение звука двигателя или ощущения при нажатии на педаль. Более того, опытный автомобилист может сам определить: нужно просто поменять смазку или стоит немедленно ехать в сервис. Так точно зная и чувствуя свой автомобиль, исправным профи удается избежать целого ряда сложных поломок и аварийных ситуаций.