На яку пенсію можна розраховувати із середньою зарплатнею: не вистачить навіть на найнеобхідніше

Українці, які все життя отримували середню зарплатню, можуть розраховувати на пенсію в розмірі всього лише 5269,9 грн. При цьому їх трудовий стаж повинен бути не меншим за 35 років. Такої суми ледь вистачить на базовий набір продуктів та товарів першої необхідності на місяць. Українцям розповіли, яку потрібно мати зарплатню та стаж, щоб на пенсії не довелось рахувати копійки.

Яка зарплата дає право на достойну пенсію?

Щоб отримувати пенсію, якої вистачатиме не лише на базовий набір найнеобхідніших товарів, потрібно отримувати зарплатню бодай на 50% вищу за середню. За теперішніми мірками така зарплатня повинна становити 27 883 грн. Тоді, пропрацювавши офіційно 35 років, можна розраховувати на пенсію 7904,9 грн. Якщо ж стаж становитиме 40 років – розмір пенсії виросте до 9034,2 грн.

Хто в Україні отримує найвищу та найнижчу пенсії?

За останніми даними Пенсійного фонду, кількість пенсіонерів в Україні зараз складає 10 млн 331 тис. осіб. З них близько 7,5 млн отримує пенсію за віком. Всі решта – це так звані спецпенсіонери, які отримують пенсію по інвалідності, втраті годувальника та ін.

Ось, які пенсії їм виплачують:

пенсія за віком – в середньому 6085,74 грн;

за вислугу років – 12 315,12 грн;

по інвалідності – 5364,98 грн;

за втратою годувальника – 6493,20 грн;

соціальна пенсія – 2826,49 грн.

Однак є ще одна категорія осіб пенсійного віку, яким виплачують навіть не пенсію, а довічне утримання. Таких пенсіонерів всього близько 4000 осіб і щомісяця вони отримують в середньому 108 321,63 грн. Мова про колишніх суддів, пенсія яких не розраховується за загальною формулою. Натомість на розмір їх утримання впливає поточна зарплатня їх молодших колег. Таким чином колишні судді отримують найвищу в Україні пенсію, яку, до того ж, підвищують щоразу зі збільшенням зарплатні діючим суддям.