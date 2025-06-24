До 50 тыс. грн даже без опыта работы: украинский рынок труда может предложить новичкам немало привлекательных вакансий

Украинский рынок труда изобилует вакансиями для людей без опыта. Популярный кадровый портал только в Киеве насчитывает около 860 предложений для таких кандидатов. Кого ищут работодатели и сколько готовы платить потенциальным работникам?

В каких отраслях больше всего вакансий для новичков?

Львиную долю объявлений для кандидатов без опыта работы публикуют компании, работающие в сфере продаж, транспорта, обслуживания и производства. Платить новичкам готовы от 15 до 50 тыс. грн. Хотя в большинстве объявлений все же предлагают з/п в диапазоне от 20 до 30 тыс. грн.

Где и сколько можно заработать без опыта?

Самые высокие зарплаты работникам с нуля могут предложить сферы недвижимости, доставки, а также онлайн продаж. В целом в разных сферах, даже без опыта работы, можно получать:

транспорт, обслуживание – 20-30 тыс. грн;

логистика – 22-30 тыс. грн;

фитнес, красота – 27-28 тыс. грн;

доставка, такси – 25-35 тыс. грн;

продажи – до 50 тыс. грн.

На самый высокий доход можно рассчитывать при наличии, кроме ставки, еще и системы бонусов. Тогда даже новичок, приложив кое-какие усилия, сможет зарабатывать вполне достойные средства.

Выгодные вакансии для кандидатов без опыта?

Среди наиболее перспективных вакансий, которые украинский рынок труда может предложить людям без опыта работы, предложения от компаний по продаже недвижимости, курьерских служб, спортзалов и call-центров.

Менеджер по продаже недвижимости – от 25 тыс. грн

Требования: коммуникабельность, мобильность, желание развиваться и добиваться новых карьерных вершин.

Обязанности: взаимодействие с клиентами, демонстрация объектов и сопровождение сделок.

Курьер на автомобиле компании – до 50 тыс. грн

Требования: строгое соблюдение маршрутов и времени доставки.

Обязанности: доставка груза по указанным адресам в пределах Киева на предоставленном автомобиле.

Фитнес-инструктор – от 40 тыс. грн

Требования: привлекательный внешний вид, харизма, готовность пройти обучение.

Обязанности: проводить групповые занятия, интересуя клиентов своими услугами и вести базовую документацию.

Оператор call-центра – до 55 тыс. грн

Требования: грамотный язык, умение контролировать свои эмоции, базовые навыки работы с ПК.

Обязанности: прием звонков и общение по готовым скриптам, внесение данных в CRM-систему.