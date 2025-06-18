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В 2032 году Луна столкнется с огромным астероидом: чем это закончиться для землян

NASA контролирует ситуацию, но астероид все еще может показать характер.

Дайнеко Наталія19.06.2025

Согласно данным космического телескопа Джеймса Уэбба, недавно открытый астероид 2024 года YR4 снова напомнил о себе. «Свежие» расчеты свидетельствуют, что вероятность его столкновения с Луной выросла с 3,8% до 4,3%. Ученые утверждают, что для земли такое космическое явление не представляет никакой угрозы, однако риск есть всегда.

Как выглядит астероид 2024 года YR4?

Объект с рабочим названием 2024 YR4 имеет диаметр от 53 до 67 метров, сравнимый разве что с высотой Пизанской башни. Ученые убеждены, что если бы этот астероид упал на Землю, его разрушительная сила была бы равна силе взрыва 500 бомб, сброшенных в свое время на Хиросиму. Но, к счастью, последние расчеты свидетельствуют, что траектория 2024 года YR4 не пересекается с орбитой нашей планеты.

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Обнаруженный в декабре 2024 года астероид 2024 года YR4 быстро попал в топ самых опасных. Сразу после его открытия ученые были убеждены, что рано или поздно этот космический объект столкнется с Землей. Вероятность такого развития событий составляла 3,1%. Но с течением времени были проведены дополнительные исследования с помощью наземных телескопов и JWST. Они показали, что риск столкновения астероида с Землей практически нулевой.

Когда «новорожденный» астероид столкнется с Луной?

Хотя потенциальная опасность столкновения астероида 2024 года YR4 с Землей была опровергнута, в список его будущих жертв попал ее спутник – Луна. Причем момент встречи космического объекта с луной ученые «назначили» на тот же год – 2032-й.

Конечно, последствия такого столкновения будут гораздо меньше, чем в случае падения астероида на Землю. На Луне всего-то появится новый кратер, тогда как землян ждала бы массовая гибель, уничтожение флоры и фауны на участке попадания. Ученые же видят в возможном попадании астероида в Луну шанс стать свидетелями уникального явления – образование на поверхности самого спутника Земли нового кратера.

Однако пока до возможного попадания остается 8 лет, а сам астероид исчез из поля зрения ученых, переместившись на окраины Солнечной системы. В следующий раз он выйдет «на большую сцену» в 2028-м, снова приблизившись к Луне и Земле. И хотя значительную опасность для землян этот астероид не несет, NASA все равно пытается держать его траекторию под постоянным контролем.

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Дайнеко Наталія19.06.2025
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