В 2032 году Луна столкнется с огромным астероидом: чем это закончиться для землян

Согласно данным космического телескопа Джеймса Уэбба, недавно открытый астероид 2024 года YR4 снова напомнил о себе. «Свежие» расчеты свидетельствуют, что вероятность его столкновения с Луной выросла с 3,8% до 4,3%. Ученые утверждают, что для земли такое космическое явление не представляет никакой угрозы, однако риск есть всегда.

Как выглядит астероид 2024 года YR4?

Объект с рабочим названием 2024 YR4 имеет диаметр от 53 до 67 метров, сравнимый разве что с высотой Пизанской башни. Ученые убеждены, что если бы этот астероид упал на Землю, его разрушительная сила была бы равна силе взрыва 500 бомб, сброшенных в свое время на Хиросиму. Но, к счастью, последние расчеты свидетельствуют, что траектория 2024 года YR4 не пересекается с орбитой нашей планеты.

Обнаруженный в декабре 2024 года астероид 2024 года YR4 быстро попал в топ самых опасных. Сразу после его открытия ученые были убеждены, что рано или поздно этот космический объект столкнется с Землей. Вероятность такого развития событий составляла 3,1%. Но с течением времени были проведены дополнительные исследования с помощью наземных телескопов и JWST. Они показали, что риск столкновения астероида с Землей практически нулевой.

Когда «новорожденный» астероид столкнется с Луной?

Хотя потенциальная опасность столкновения астероида 2024 года YR4 с Землей была опровергнута, в список его будущих жертв попал ее спутник – Луна. Причем момент встречи космического объекта с луной ученые «назначили» на тот же год – 2032-й.

Конечно, последствия такого столкновения будут гораздо меньше, чем в случае падения астероида на Землю. На Луне всего-то появится новый кратер, тогда как землян ждала бы массовая гибель, уничтожение флоры и фауны на участке попадания. Ученые же видят в возможном попадании астероида в Луну шанс стать свидетелями уникального явления – образование на поверхности самого спутника Земли нового кратера.

Однако пока до возможного попадания остается 8 лет, а сам астероид исчез из поля зрения ученых, переместившись на окраины Солнечной системы. В следующий раз он выйдет «на большую сцену» в 2028-м, снова приблизившись к Луне и Земле. И хотя значительную опасность для землян этот астероид не несет, NASA все равно пытается держать его траекторию под постоянным контролем.