Любителям електрокарів приготуватися: ці п’ять новинок 2025-го вас точно здивують

112025 рік обіцяє стати поворотним для авторинку, зокрема ринку електрокарів. Провідні виробники автівок на електродвигунах вже анонсували вихід моделей, що обіцяють стати новими флагманами. Покращені характеристики, ще більш стильний дизайн та інноваційні функції – все це чекає нас у топ-5 новинках вже цього року.

1. Tesla Model 2

Цей компактний та недорогий як для Tesla автомобіль обіцяє стати найбільш доступною моделлю всесвітньо відомого виробника. З цією новинкою Tesla перестане були автівкою для обраних, не втративши ані на якості, ані на технологічності.

2. Volkswagen ID.5 GTX

Спортивний кросовер із винятковою потужністю та чималим запасом ходу, за обіцянками виробників, збереже в собі основні риси Volkswagen. Мова про унікальне поєднання динаміки та комфорту, які вирізняють «породистого німця» з-поміж конкурентів.

3. Hyundai Ioniq 6

Стильний та сучасний седан, у якому поєдналися аеродинамічний дизайн і найновіші технології швидкої зарядки, стане гідним конкурентом найпопулярнішим електрокарам світового ринку.

4. Ford F-150 Lightning

Популярний пікап від Ford в електроверсії – це мікс незрівняної потужності, практичності та сучасних екологічних технологій. Її вже з нетрпінням чекають не тільки у США, а й на європейському ринку.

5. Mercedes-Benz EQE

Елетроседан із сегменту преміум вирізняється сучасним інтер’єром, низкою нових автономних функцій, а ще справді розкішним, «дорогим» дизайном. Видатний німецький бренд Mercedes врешті дав гідну відповідь на інтерес автолюбителів до електрокарів класу еліт.

Тож, як бачимо, Новий рік обіцяє чимало цікавих новинок, що вже готові розбивати серця автолюбителів не лише своїм стильним дизайном, а й винятковим комфортом та екологічністю. Ці автівки втілюють у собі світле майбутнє автоіндустрії – автівки, що не шкодять природі та водночас можуть задовільнити навіть найвимогливіших автовласників по всьому світу.