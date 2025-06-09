Минималку в 2025 году уже не повысят, но на 2026-й надежда еще есть: как изменятся пенсии украинцев в текущем и следующем году

Украинским пенсионерам в 2025 году впервые за последние несколько лет не повысят минимальную пенсию. Не возрастет и минимальная гарантированная выплата для лиц, выполнивших требования по стажу. Ведь она привязана к минимальной зарплате, на повышение которой у государства в этом году тоже нет денег. На какие надбавки могут рассчитывать пенсионеры в 2025 году и что изменится в 2026 году.

Какие доплаты предложат пенсионерам в 2025 году?

Едва ли не единственная доплата, на которую пенсионеры действительно могут рассчитывать еще в текущем году – это так называемая «доплата за возраст». Речь идет об определенной фиксированной сумме, которую добавляют к пенсии украинцев начиная с определенного возраста:

с 70 лет – 300 грн;

с 75 лет – 456 грн;

с 80 лет – 570 грн.

Между собой эти суммы не прилагаются, просто после перехода в следующую возрастную категорию пенсионер начинает получать другую сумму доплаты. Но, чтобы украинцу начисляли «доплату за возраст», его пенсия не должна превышать 10 340,3 грн.

Как изменятся пенсии в 2026 году?

Уже весной нового 2026 года украинских пенсионеров ждет очередная индексация пенсий. Ее размер пока не известен, ведь будет зависеть от инфляции в стране по состоянию на конец 2025 года.

Помимо индексации пенсионерам Украины пообещали следующие надбавки:

минимальная пенсия вырастет на 203 грн – с 2361 грн до 2 564 грн;

максимальную пенсию повысят на 2030 грн – с 23 610 грн до 23 640 грн;

гарантированная выплата для украинцев, достигших пенсионного возраста (65 лет) и выполнивших требования по стажу (30 или 35 лет – в зависимости от пола) возрастет на 275,2 грн – с 3 200 грн до 2 475,2 грн.

Но даже несмотря на несколько надбавок, около половины украинцев пенсионного возраста все равно будут балансировать на грани бедности. Ведь на сегодня средняя пенсия, которая составляет 6085,7 грн, не дотягивает даже до прожиточного минимума в размере 6685 грн. Чтобы поднять пенсионеров «с колен» и обеспечить всем необходимым, Украине нужна основательная пенсионная реформа, а не ряд копченых надбавок.