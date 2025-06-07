В Украине сильно поредели ряды пенсионеров: сколько их осталось и что произошло

За последние десять лет численность пенсионеров в Украине сократилась на 1,8 миллиона человек. Если в 2015 году пенсионные выплаты получали 12 миллионов 147 тысяч украинцев, то по состоянию на апрель 2025 года их количество уменьшилось до 10 миллионов 331 тысячи. Эта тенденция противоположна ситуации в европейских странах, где наблюдается рост как количества пенсионеров, так и их доли в общей структуре населения.

Причины сокращения и демографические вызовы

Сокращение численности украинских пенсионеров является следствием ряда факторов, включая длительную войну, оккупацию территорий, проблемы в системе здравоохранения и другие демографические вызовы.

Основные причины демографических изменений:

Количество новых пенсионеров. Интересно, что количество новых пенсий, назначенных в прошлом году (436 тыс.), почти не отличается от показателя 2015 года (435,9 тыс.). Это свидетельствует о том, что численность тех, кто впервые выходит на пенсию, остается относительно стабильной, тогда как общее количество пенсионеров стремительно уменьшается.

Гендерное распределение. Из каждых десяти пенсионеров шесть – женщины. Однако стоит отметить, что сотни тысяч мужчин получают пенсию до достижения общего пенсионного возраста – это военные, работники силовых структур, работники вредных производств и тому подобное. Следовательно, среди старших возрастных групп (например, 70-летних) количество женщин-пенсионерок может быть значительно больше, чем мужчин.

Критическое соотношение и требования к стажу

Современная пенсионная система Украины функционирует за счет взносов работающих граждан, которые платят единый социальный взнос (ЕСВ). В идеале, двое работников должны содержать одного пенсионера. Такое соотношение является условным идеалом, которого в текущих условиях в Украине достичь невозможно.

По данным правительства, «идеальным» считается соотношение, при котором 10 пенсионеров содержатся за счет 15 работников. При таком раскладе бюджет Пенсионного фонда Украины можно было бы сбалансировать и обеспечить существенное повышение пенсионных выплат. Сейчас 10,3 миллиона пенсионеров содержатся за счет 10,6 миллиона работающих. Это фактически соотношение «один к одному», которое оценивается как критическое для стабильности пенсионной системы.