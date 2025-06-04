Как понять, что роутер нуждается в немедленной замене: несколько важных признаков

Wi-Fi роутер – одно из важнейших устройств в каждом доме или офисе. От его работы зависит стабильность интернет-соединения и скорость передачи данных. Эксперты рекомендуют обновлять маршрутизатор каждые 3–5 лет, поскольку его компоненты со временем изнашиваются. Также старые модели следует обновлять, потому что они могут быть уязвимы к современным киберугрозам. Конечно, если даже старенький роутер работает хорошо и исправно, то спешить его заменить не стоит. Однако есть несколько причин, указывающих на то, что без замены устройства просто не обойтись.

Когда нужно задуматься о замене маршрутизатора?

Первым сигналом того, что ваш роутер нуждается в обновлении, может стать регулярное ухудшение стабильности сети. Если соединение периодически прерывается, устройства не могут повторно подключиться без перезагрузки роутера или наблюдается заметное снижение скорости – это явные симптомы технического износа.

Старые маршрутизаторы не способны эффективно обрабатывать одновременно большое количество соединений. Например, модели с поддержкой Wi-Fi 4 или Wi-Fi 5 оптимально работают с 10–15 устройствами. В то время как современные роутеры Wi-Fi 6 поддерживают до 80 подключений одновременно. Благодаря этому они подходят для так называемых “умных” домов.

Перегрев – это еще один признак серьезной проблемы

Еще один сигнал, свидетельствующий о проблемах с роутером является перегрев корпуса. Если устройство сильно нагревается даже при незначительной нагрузке, это может свидетельствовать о слабой вентиляции или загрязнении внутри устройства. Такая тепловая нагрузка может повлиять на стабильность сигнала и даже вывести из строя роутер.

Особенно внимательными следует быть, если перегрев сопровождается понижением скорости. Это признак внутренних технических сбоев, которые уже не исправляются обычной перезагрузкой.

Своевременная замена роутера – не только вопрос комфорта, но и безопасности. Современные устройства поддерживают более новые протоколы шифрования, которые являются более надежными. Также новые модели часто оснащены новейшими функциями.