Справиться с этой задачей могут только самые внимательные: как решить уравнение 10×10 ÷ 10 + 10×10 – 10

Математика – это не только цифры и формулы, но и логическое мышление. Если вы считаете, что владеете светлым умом, а с логикой вообще «на ты», самое время попробовать свои силы. Эта задача может сбить с толку даже очень внимательного человека, хоть и выглядит как уравнение для первоклассника.

Загадка на внимательность

Чтобы проверить свою внимательность и логическое мышление, нужно только решить следующую задачу:

10×10 ÷ 10 + 10×10 – 10

Выглядит очень просто, не правда ли. Собственно, так и есть. Но только если не нарушать правила выполнения арифметических действий и помнить о приоритетности определенных математических операций перед другими.

Правильное решение

Не спешите выполнять задание на автомате. Сначала вспомните азы математики. Помните, чему нас учили в школе? Сначала нужно выполнить умножение и деление, а затем переходить к добавлению и вычитанию.

Вот правильный порядок выполнения действий:

Начните с умножения: 10×10 = 100 Затем перейдите к делению: 100 ÷ 10 = 10 Далее выполните умножение во второй части уравнения: 10×10 = 100 Теперь можно добавлять: 100+10=110 И, наконец, переходим к вычитанию: 110 – 10 = 100

Итак, у нас получился результат – 100. Это и есть правильный ответ. Но если бы мы сначала выполнили сложение или вычитание, результат был бы совсем другим. Однако выполнять сначала сложение или вычитание можно только если выражение с этим действием взято в скобки.

Почему важно время от времени решать такие задачи

Регулярно тренировать свой мозг с помощью математических загадок – это очень полезно. Ведь так вы фактически держите свой ум в тонусе. К тому же, разгадывание таких загадок требует внимательности и логического мышления. Поэтому, иногда бросая себе вызов и решая интересные математические уравнения, вы значительно улучшите свои умственные способности. А умение правильно считать еще неоднократно пригодится в жизни, даже чтобы правильно посчитать сдачу магазине.