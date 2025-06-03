Справиться с этой задачей могут только самые внимательные: как решить уравнение 10×10 ÷ 10 + 10×10 – 10
Если не включить логику и выполнить действия в ложном порядке, получить правильный результат не получится.
Математика – это не только цифры и формулы, но и логическое мышление. Если вы считаете, что владеете светлым умом, а с логикой вообще «на ты», самое время попробовать свои силы. Эта задача может сбить с толку даже очень внимательного человека, хоть и выглядит как уравнение для первоклассника.
Загадка на внимательность
Чтобы проверить свою внимательность и логическое мышление, нужно только решить следующую задачу:
10×10 ÷ 10 + 10×10 – 10
Выглядит очень просто, не правда ли. Собственно, так и есть. Но только если не нарушать правила выполнения арифметических действий и помнить о приоритетности определенных математических операций перед другими.
Правильное решение
Не спешите выполнять задание на автомате. Сначала вспомните азы математики. Помните, чему нас учили в школе? Сначала нужно выполнить умножение и деление, а затем переходить к добавлению и вычитанию.
Вот правильный порядок выполнения действий:
- Начните с умножения: 10×10 = 100
- Затем перейдите к делению: 100 ÷ 10 = 10
- Далее выполните умножение во второй части уравнения: 10×10 = 100
- Теперь можно добавлять: 100+10=110
- И, наконец, переходим к вычитанию: 110 – 10 = 100
Итак, у нас получился результат – 100. Это и есть правильный ответ. Но если бы мы сначала выполнили сложение или вычитание, результат был бы совсем другим. Однако выполнять сначала сложение или вычитание можно только если выражение с этим действием взято в скобки.
Почему важно время от времени решать такие задачи
Регулярно тренировать свой мозг с помощью математических загадок – это очень полезно. Ведь так вы фактически держите свой ум в тонусе. К тому же, разгадывание таких загадок требует внимательности и логического мышления. Поэтому, иногда бросая себе вызов и решая интересные математические уравнения, вы значительно улучшите свои умственные способности. А умение правильно считать еще неоднократно пригодится в жизни, даже чтобы правильно посчитать сдачу магазине.