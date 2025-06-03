Впоратися із цим завданням можуть лише найуважніші: як розв’язати рівняння 10×10 ÷ 10 + 10×10 – 10

Математика – це не лише цифри та формули, а ще й логічне мислення. Якщо ви вважаєте, що володієте світлим розумом, а з логікою взагалі «на ти», саме час спробувати свої сили. Ця задача може збити з пантелику навіть дуже уважну людину, хоч і виглядає наче рівняння для першокласника.

Загадка на уважність

Щоб перевірити свою уважність та логічне мислення, потрібно лише правильно розв’язати наступну задачу:

10×10 ÷ 10 + 10×10 – 10

Виглядає дуже просто, чи не так. Власне, так і є. Але тільки якщо не порушувати правил виконання арифметичних дій та пам’ятати про пріоритетність певних математичних операцій перед іншими.

Правильне розв’язання

Не спішіть виконувати завдання «на автоматі». Спершу згадайте ази математики. Пам’ятаєте, чому вчили нас у школі? Спершу потрібно виконати множення та ділення, а вже потім переходити до додавання та віднімання.

Ось правильний порядок виконання дій:

Почніть із множення: 10×10 = 100 Потім перейдіть до ділення: 100 ÷ 10 = 10 Далі виконайте множення у другій частині рівняння: 10×10 = 100 Тепер можна додавати: 100 + 10 = 110 І, нарешті, переходимо до віднімання: 110 – 10 = 100

Отже, у нас вийшов результат – 100. Це і є правильна відповідь. Та якби ми спочатку виконали додавання чи віднімання, результат вийшов би зовсім іншим. Однак виконувати спершу додавання чи віднімання можна лише якщо вираз із цією дією взятий у дужки.

Чому важливо час від часу вирішувати такі задачі

Регулярно тренувати свій мозок за допомогою математичних загадок – це дуже корисно. Адже так ви фактично тримаєте свій розум у тонусі. До того ж розгадування таких загадок потребує уважності та логічного мислення. Тож, час від часу кидаючи собі виклик та вирішуючи цікаві математичні рівняння, ви значно покращите свої розумові здібності. А вміння правильно рахувати ще неодноразово знадобиться в житті, навіть аби правильно порахувати решту в магазині.