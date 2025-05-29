Windows 10 – все: что делать с компьютерами, поддерживающими только эту систему?

14 октября 2025 года Microsoft окончательно прекратит поддержку Windows 10. Это означает, что система больше не будет получать обновления безопасности, исправлений ошибок и новых функций. Многие пользователи задаются вопросом, обязательно ли покупать новый компьютер. Эксперты говорят, что нет. Существует несколько способов продлить жизнь устройства даже при таких условиях.

Что можно сделать с компьютером после завершения поддержки

Есть несколько вариантов, и мы опишем каждый из них.

Первое и самое простое – это остаться на Windows 10, но с защитой от сторонних разработчиков. После того как Microsoft прекратит обновление, некоторые компании, такие как 0patch, будут предлагать платные обновления безопасности. Это могут быть небольшие патчи, закрывающие критически уязвимые места в системе.

Этот способ имеет как плюсы, так и минусы.

Среди плюсов:

Можно остаться на знакомой операционной системе. Не нужно переустанавливать все с нуля. Не нужно покупать новое устройство.

Минусы:

Услуги платные. Они не гарантируют полной защиты.

Ну и самый главный минус – это то, что способ не слишком подходит для устройств, постоянно подключенных к интернету. Ведь график обновлений может быть не четким, и компьютер в любой момент может оказаться уязвимым.

Второй вариант – установить Windows 11

Не все устройства поддерживают Windows 11, ведь он имеет жесткие системные требования: наличие TPM 2.0, современного процессора и т.д. Однако есть способы обойти проверку совместимости и установить систему вручную. Также можно попробовать Tiny11 – упрощенную версию Windows 11 с минимальными требованиями.

Третий вариант – перейти на Linux

Многие пользователи уже переходят на Linux — бесплатные операционные системы с открытым кодом. Современные версии удобны, визуально похожи на Windows и отлично подходят для ежедневного использования: интернет, работа с документами, просмотр видео, музыка и т.д.

Самые популярные варианты:

Ubuntu – удобна для начинающих. Linux Mint – максимально похожа на Windows. Lubuntu/Xubuntu – легкие версии для более слабых ПК.

Если ни один из вариантов вам не подходит, то можно просто использовать ПК, как хранилище для фотографий, файлов, документов. Однако для работы в сети придется приобрести новое устройство.

Игнорировать прекращение работы Windows 10 не стоит. Ваш девайс станет уязвимым для вирусов и хакеров. Это большой риск потери данных и безопасности. Также разные программы, браузеры, сервисы постепенно перестанут поддерживать эту ОС.