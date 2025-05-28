Эту птицу боятся и в то же время берегут «как зиницу ока»: кто такой китоголов

Эта хищная птица родом из Восточной Африки имеет огромную клеву, которая на первый взгляд напоминает ботинок и вырастает до 24 см. Она настолько сильна, что в состоянии загрызть молодого крокодила, из-за чего местные племена его откровенно боятся. Но за всем этим суровым видом скрывается очень уязвимое существо, которое из-за своей неспособности размножаться в неволе оказалось на грани вымирания.

Кто такой китоголов?

Птица, внешне напоминающая динозавра, впервые увидел и описал британский исследователь Джон Гульд в 1850 году. Странную птицу, о которой тогда еще ничего не слышали в цивилизованном мире, он назвал китоголовой. А все потому, что клева гигантской птицы, ростом около 120 см, очень напоминала британцу голову кита.

Китоголова впоследствии переименовали в королевскую цаплю и принялись изучать. Однако это оказалось не такой простой задачей, ведь птица упорно не хотела размножаться в неволе. Именно из-за таких особенностей на первый взгляд хищной, а в душе очень уязвимой птицы, китоголов сейчас занесен в Красную книгу. Да и неудивительно, ведь по состоянию на сегодняшний день представителей этого вида осталось лишь около 15 тысяч.

Почему древние африканцы боялись упоминать имя китоголовы?

Редкая птица с очень необычной внешностью веками ужасала древних людей. Например, африканцы боялись даже вспоминать его имя, чтобы не навлечь на себя беду. И действительно, в профиль китоголов выглядит более чем угрожающе. Вероятно, именно по этой причине его в определенном смысле боготворили и изображали на гробницах еще во времена Древнего Египта.

Сейчас же королевских цапель оберегают как «зиницу ока». Даже при пожарах в тропических лесах егеря прежде всего бросаются спасать гнезда этих редких птиц. По состоянию на сегодняшний день китоголовы водятся преимущественно в Уганде, Танзании, Замбии и Южном Судане. Но, несмотря на свой угрожающий вид, они ежедневно находятся на грани вымирания.