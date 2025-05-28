Доплати українським вчителям зростуть удвічі: на яку суму освітяни можуть розраховувати вже з 1 січня

В Україні з 2026 року збираються суттєво підвищити суми доплат вчителям. Реалізація цього задуму залежить лише від того, чи вдасться уряду знайти додаткові 40 млрд грн фінансування. Тоді розмір щомісячної доплати працівникам освіти може зрости навіть удвічі.

На яку підвишку чекати вчителям?

Як зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, в Кабміні вже знайшли додаткові 12 млрд грн на збільшення доплат працівникам освіти. Однак цієї суми надто мало для реалізації заплановано сценарію. Адже згідно із планами уряду суми доплат мають зрости:

до 1000 грн – з 1 січня;

до 2000 грн – з 1 вересня.

Для цього до 300 млрд грн, які вже витрачаються на доплати, потрібно додати ще 40 млрд грн. Якщо ж необхідної суми знайти не вдасться, підвищення доплат буде під питанням.

Від чого залежить сума вчительської доплати?

Так звану вчительську доплату в Україні отримують не лише шкільні вчителі, а й інші працівники загальноосвітніх закладів усіх типів. З наступного року вона становитиме 1300 грн (без податку – 1000 грн). Але фактична сума доплати яку, отримуватиме конкретний працівник освіти, залежатиме від його трудового навантаження.

Розрахувати свою суму доплати педагогічні працівники можуть за такою формулою:

1300 / 18 × робоче навантаження на тиждень у годинах

Якщо ж уряду вдасться знайти необхідну суму фінансування, то вже з 1 вересня 2026 року у цій формулі фігуруватиме сума 2600 грн.

Чому вирішили підвищити доплати вчителям?

За словами Оксена Лісового, розробку питання збільшення заробітних плат ініціював президент України Володимир Зеленський. Для виконання президентської рекомендації в Кабміні наразі розглядають два сценарії дій:

спрощення структури заробітної плати;

перетворення зарплатні у інструмент мотивації для професійного росту працівників освіти.

Наразі в уряді обрали найбюджетніший сценарій, який власне і передбачає підвищеня доплат освітянам.