Украинцам объяснили, в каких случаях пополняя собственную карту нужно платить налог

В Украине все пристальнее следят за денежными переводами на банковские карты. Финансовый мониторинг анализирует операции, которые могут считаться доходом и соответственно подлежат налогообложению. Далеко не каждое зачисление на счет является обычным переводом средств между личными карточками, а потому в Украине активно пытаются бороться с теневым бизнесом.

Когда налоги платить не нужно?

У государственной налоговой службы нет претензий к переводам между собственными карточками — даже если они открыты в разных банках. Также не возникает вопросов при переводах через официальные приложения, такие как Приват24, monobank и другие.

В таких случаях банки четко идентифицируют клиента как держателя обоих счетов, поэтому налоговики не вмешиваются.

Совершенно иная ситуация — с пополнением карты через небанковские терминалы самообслуживания. Здесь важно, была ли осуществлена ​​идентификация лица, вносящего средства. Если нет, то такая операция может вызвать подозрения в получении неофициального дохода.

“Если вы отправили средства через терминал и там не идентифицировались, то у банка могут возникнуть вопросы. А при внесении номера телефона или номера карты разрешается пополнять самостоятельно и никаких налогов платить не надо“, — рассказывают специалисты ALEX CONSULTING GROUP.

В каких случаях возможны штрафы и письма от Налоговой?

Регулярные поступления без идентификации могут быть расценены как выручка от неофициальной деятельности. В таком случае возможны серьезные финансовые последствия:

Штраф за ведение бизнеса без регистрации ФЛП. 18% налога на доходы физических лиц. 5% военного сбора.

Чтобы избежать проблем с налоговыми органами, специалисты советуют совершать сделки только через официальные банковские каналы. Дополнительно следует хранить чеки, квитанции и выписки из банка в качестве подтверждения источника средств.

На что еще следует обратить внимание?

Многие украинцы, возвращаясь из-за границы, привозят технику, в том числе смартфоны, и волнуются о возможном налогообложении. Таможенные правила позволяют ввозить до двух телефонов, если это вещи личного использования.

Кроме того, некоторые граждане начали получать письма с требованием явиться в налоговую. Причина – продажи товаров в интернете без официального оформления предпринимательской деятельности. В случае доказывания факта получения дохода без регистрации ФЛП предусмотрены штрафы.