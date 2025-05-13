С 1 июня украинцам установят очередной запрет на карточные переводы: какую сумму нельзя будет отправить без последствий

В Украине вскоре снова усилят ограничения на карточные переводы. Максимальную сумму, которую можно будет отправить со своей карты на счет другого лица, уменьшат еще на 50 тыс. грн. Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.

Сколько денег можно будет перевести с карты на карту?

По состоянию на сегодня, согласно ограничениям, установленным Национальным банком Украины, в стране действует лимит на переводы 150 тыс. грн в месяц. Однако уже с 1 июня данная сумма снизится до 100 тыс. грн. Такое нововведение предусмотрено меморандумом об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, который заключили украинские банки с НБУ. В этом меморандуме четко прописаны не только сами лимиты, но и обязательства финансовых учреждений по их соблюдению.

В НБУ отметили, что лимиты будут действовать не для всех переводов. Они коснуться только исходящих операций. При этом если перевод осуществляется между двумя счетами одного лица в одном и том же банке, то такой операции ограничения не страшны. Если же при переводе между двумя разными счетами будет превышена указанная сумма лимита в 100 тыс. грн, отправителю придется объяснить происхождение этих средств.

Какие документы попросят в банке в случае превышения лимита?

В случае превышения клиентом лимита на переводы банк имеет право попросить его о документальном подтверждении своих доходов. В частности, у него могут попросить следующие документы:

справки формы ОК5 и ОК7 – выписки из реестра застрахованных лиц;

сведения о з/п;

налоговую декларацию;

квитанции, подтверждающие зачисление средств от государственных органов;

подтверждение доходов членов семьи;

документы, свидетельствующие об осуществлении волонтерской деятельности и т.д.

Если согласно предоставленным документам доход клиента превышает сумму лимита, то этот лимит ему могут даже повысить. Так что в НБУ советуют лицам, имеющим высокий доход и привыкшим переводить за месяц более 100 тыс. грн, собрать такой пакет документов заранее.