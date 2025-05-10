Отсрочка без визита в ТЦК: кого это касается после обновления «Резерв+»

В мобильном приложении «Резерв+» появилось важное обновление (версия 1.6.0), которое упрощает жизнь определенным категориям военнообязанных. Теперь некоторые граждане могут получить автоматическое продление отсрочки от мобилизации без необходимости личного посещения территориальных центров комплектования (ТЦК). Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кому автоматически продлят отсрочку в «Резерв+»

Благодаря новому обновлению приложения, пользователи, которые ранее уже подавали заявления на отсрочку через «Резерв+», теперь могут увидеть обновленный срок ее действия. Это касается конкретных категорий граждан.

Категории граждан, которые получили автоматическое продление отсрочки:

Студенты дневной формы обучения, которые получают первое высшее образование.

Аспиранты, которые получают первое высшее образование.

Лица с инвалидностью.

Родители, которые воспитывают трех и более детей в рамках одного брака.

Эти граждане могут проверить статус своей отсрочки, обновив приложение «Резерв+» до версии 1.6.0 и открыв его на своем смартфоне. Автоматическое продление призвано уменьшить бюрократическую нагрузку как на граждан, так и на ТЦК.

Новые функции в версии 1.6.0 и упрощение процедур

Кроме автоматического продления отсрочки, в версии 1.6.0 приложения «Резерв+» появились и другие полезные функции.

Среди них: возможность самостоятельно сгенерировать направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) без необходимости получения подписи руководителя ТЦК; получение push-уведомлений об изменениях статуса, в частности об объявлении в розыск; просмотр расширенных персональных данных из реестра «Оберіг» с возможностью их загрузки в формате PDF; а также отправка запросов на исправление информации в реестре, если обнаружены ошибки.

Стоит также напомнить, что согласно постановлению Кабинета Министров №560, лица с инвалидностью больше не направляются на прохождение ВВК.

Внедрение этих изменений и новых функций в «Резерв+» является частью усилий Министерства обороны, направленных на упрощение доступа к услугам для военнообязанных, повышение прозрачности системы воинского учета и уменьшение количества визитов в ТЦК.