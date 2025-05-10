Відстрочка без візиту до ТЦК: кого це стосується після оновлення “Резерв+”

У мобільному застосунку “Резерв+” з’явилося важливе оновлення (версія 1.6.0), яке спрощує життя певним категоріям військовозобов’язаних. Тепер деякі громадяни можуть отримати автоматичне продовження відстрочки від мобілізації без необхідності особистого відвідування територіальних центрів комплектування (ТЦК). Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Кому автоматично продовжать відстрочку у “Резерв+”

Завдяки новому оновленню застосунку, користувачі, які раніше вже подавали заяви на відстрочку через “Резер+”, тепер можуть побачити оновлений термін її дії. Це стосується конкретних категорій громадян.

Категорії громадян, які отримали автоматичне продовження відстрочки:

Студенти денної форми навчання, які здобувають першу вищу освіту.

Аспіранти.

Особи з інвалідністю.

Батьки, які виховують трьох і більше дітей в рамках одного шлюбу.

Ці громадяни можуть перевірити статус своєї відстрочки, оновивши застосунок “Резерв+” до версії 1.6.0 та відкривши його на своєму смартфоні. Автоматичне продовження покликане зменшити бюрократичне навантаження як на громадян, так і на ТЦК.

Нові функції у версії 1.6.0 та спрощення процедур

Окрім автоматичного продовження відстрочки, у версії 1.6.0 застосунку “Резерв+” з’явилися й інші корисні функції.

Серед них: можливість самостійно згенерувати направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) без необхідності отримання підпису керівника ТЦК; отримання push-сповіщень про зміни статусу, зокрема про оголошення у розшук; перегляд розширених персональних даних з реєстру “Оберіг” з можливістю їх завантаження у форматі PDF; а також надсилання запитів на виправлення інформації у реєстрі, якщо виявлено помилки.

Варто також нагадати, що згідно з постановою Кабінету Міністрів №560, особи з інвалідністю більше не направляються на проходження ВЛК.

Впровадження цих змін та нових функцій у “Резерв+” є частиною зусиль Міністерства оборони, спрямованих на спрощення доступу до послуг для військовозобов’язаних, підвищення прозорості системи військового обліку та зменшення кількості візитів до ТЦК.