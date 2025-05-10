Валютные правила изменились с 10 мая: что теперь разрешено и запрещено 

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в ряд валютных ограничений, которые вступили в силу с 10 мая 2025 года. Регулятор объявил о начале «стимулирующей валютной либерализации», целью которой является содействие притоку дополнительного капитала в экономику страны. В то же время, некоторые правила были ужесточены.

Новые возможности и ослабление валютных ограничений

НБУ ввел ряд смягчений валютных ограничений, направленных на создание стимулов для привлечения иностранных инвестиций и упрощения определенных операций для бизнеса и граждан.

Ключевые послабления валютных ограничений с 10 мая:

Предприятия могут осуществлять отдельные валютные операции сверх ограничения в пределах инвестиционного лимита (привлеченные с 12.05.2025 средства иностранных инвесторов).

Расширены возможности финансирования зарубежных представительств украинских компаний.

Разрешены платежи, связанные с судебными процедурами по импортным/экспортным контрактам.

Увеличены лимиты на расчеты корпоративными картами за рубежом.

Разрешены отдельные валютные операции на условиях «форвард».

Обеспечена возможность оплаты консульских сборов на счета украинских диппредставительств за рубежом.

Введен упрощенный порядок открытия любых счетов для военнослужащих.

В частности, украинские предприятия получили возможность осуществлять отдельные валютные операции сверх установленных ограничений в пределах суммы средств, привлеченных от иностранных инвесторов в уставный капитал с 12 мая 2025 года. Также упрощена процедура открытия любых банковских счетов для военнослужащих.

Какие ограничения были усилены

Наряду с либерализацией, НБУ также усилил некоторые валютные ограничения для сохранения финансовой стабильности.

Отныне банкам запрещено завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров в случае возврата нерезидентом импортеру средств в гривне с лоро-счетов банков-нерезидентов. Кроме того, ежемесячный лимит в 500 тысяч гривен распространен на расчеты за рубежом платежными карточками, открытыми украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты отдельных видов услуг.

Эти изменения являются частью политики НБУ по постепенной либерализации валютного рынка с учетом текущей экономической ситуации в стране.