Валютные правила изменились с 10 мая: что теперь разрешено и запрещено
Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в ряд валютных ограничений, которые вступили в силу с 10 мая 2025 года. Регулятор объявил о начале «стимулирующей валютной либерализации», целью которой является содействие притоку дополнительного капитала в экономику страны. В то же время, некоторые правила были ужесточены.
Новые возможности и ослабление валютных ограничений
НБУ ввел ряд смягчений валютных ограничений, направленных на создание стимулов для привлечения иностранных инвестиций и упрощения определенных операций для бизнеса и граждан.
Ключевые послабления валютных ограничений с 10 мая:
- Предприятия могут осуществлять отдельные валютные операции сверх ограничения в пределах инвестиционного лимита (привлеченные с 12.05.2025 средства иностранных инвесторов).
- Расширены возможности финансирования зарубежных представительств украинских компаний.
- Разрешены платежи, связанные с судебными процедурами по импортным/экспортным контрактам.
- Увеличены лимиты на расчеты корпоративными картами за рубежом.
- Разрешены отдельные валютные операции на условиях «форвард».
- Обеспечена возможность оплаты консульских сборов на счета украинских диппредставительств за рубежом.
- Введен упрощенный порядок открытия любых счетов для военнослужащих.
В частности, украинские предприятия получили возможность осуществлять отдельные валютные операции сверх установленных ограничений в пределах суммы средств, привлеченных от иностранных инвесторов в уставный капитал с 12 мая 2025 года. Также упрощена процедура открытия любых банковских счетов для военнослужащих.
Какие ограничения были усилены
Наряду с либерализацией, НБУ также усилил некоторые валютные ограничения для сохранения финансовой стабильности.
Отныне банкам запрещено завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров в случае возврата нерезидентом импортеру средств в гривне с лоро-счетов банков-нерезидентов. Кроме того, ежемесячный лимит в 500 тысяч гривен распространен на расчеты за рубежом платежными карточками, открытыми украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты отдельных видов услуг.
Эти изменения являются частью политики НБУ по постепенной либерализации валютного рынка с учетом текущей экономической ситуации в стране.