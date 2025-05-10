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Валютные правила изменились с 10 мая: что теперь разрешено и запрещено 

Yulia10.05.2025

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в ряд валютных ограничений, которые вступили в силу с 10 мая 2025 года. Регулятор объявил о начале «стимулирующей валютной либерализации», целью которой является содействие притоку дополнительного капитала в экономику страны. В то же время, некоторые правила были ужесточены.

Новые возможности и ослабление валютных ограничений

НБУ ввел ряд смягчений валютных ограничений, направленных на создание стимулов для привлечения иностранных инвестиций и упрощения определенных операций для бизнеса и граждан.

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Ключевые послабления валютных ограничений с 10 мая:

  • Предприятия могут осуществлять отдельные валютные операции сверх ограничения в пределах инвестиционного лимита (привлеченные с 12.05.2025 средства иностранных инвесторов).
  • Расширены возможности финансирования зарубежных представительств украинских компаний.
  • Разрешены платежи, связанные с судебными процедурами по импортным/экспортным контрактам.
  • Увеличены лимиты на расчеты корпоративными картами за рубежом.
  • Разрешены отдельные валютные операции на условиях «форвард».
  • Обеспечена возможность оплаты консульских сборов на счета украинских диппредставительств за рубежом.
  • Введен упрощенный порядок открытия любых счетов для военнослужащих.

В частности, украинские предприятия получили возможность осуществлять отдельные валютные операции сверх установленных ограничений в пределах суммы средств, привлеченных от иностранных инвесторов в уставный капитал с 12 мая 2025 года. Также упрощена процедура открытия любых банковских счетов для военнослужащих.

Какие ограничения были усилены

Наряду с либерализацией, НБУ также усилил некоторые валютные ограничения для сохранения финансовой стабильности.

Отныне банкам запрещено завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров в случае возврата нерезидентом импортеру средств в гривне с лоро-счетов банков-нерезидентов. Кроме того, ежемесячный лимит в 500 тысяч гривен распространен на расчеты за рубежом платежными карточками, открытыми украинскими банками к счетам в иностранной валюте, для оплаты отдельных видов услуг.

Эти изменения являются частью политики НБУ по постепенной либерализации валютного рынка с учетом текущей экономической ситуации в стране.

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Yulia10.05.2025
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