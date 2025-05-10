Валютні правила змінилися з 10 травня: що тепер дозволено та заборонено 

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до низки валютних обмежень, які набули чинності з 10 травня 2025 року. Регулятор оголосив про початок “стимулюючої валютної лібералізації”, метою якої є сприяння припливу додаткового капіталу в економіку країни. Водночас, деякі правила були посилені.

Нові можливості та послаблення валютних обмежень

НБУ запровадив низку пом’якшень валютних обмежень, спрямованих на створення стимулів для залучення іноземних інвестицій та спрощення певних операцій для бізнесу та громадян.

Ключові послаблення валютних обмежень з 10 травня:

Підприємства можуть здійснювати окремі валютні операції понад обмеження в межах інвестиційного ліміту (залучені з 12.05.2025 кошти іноземних інвесторів).

Розширено можливості фінансування закордонних представництв українських компаній.

Дозволено платежі, пов’язані із судовими процедурами щодо імпортних/експортних контрактів.

Збільшено ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном.

Дозволено окремі валютні операції на умовах “форвард”.

Забезпечено можливість оплати консульських зборів на рахунки українських диппредставництв за кордоном.

Запроваджено спрощений порядок відкриття будь-яких рахунків для військовослужбовців.

Зокрема, українські підприємства отримали можливість здійснювати окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах суми коштів, залучених від іноземних інвесторів у статутний капітал з 12 травня 2025 року. Також спрощено процедуру відкриття будь-яких банківських рахунків для військовослужбовців.

Які обмеження було посилено

Поряд із лібералізацією, НБУ також посилив деякі валютні обмеження для збереження фінансової стабільності.

Відтепер банкам заборонено завершувати валютний нагляд за операцією з імпорту товарів у разі повернення нерезидентом імпортеру коштів у гривні з лоро-рахунків банків-нерезидентів. Крім того, щомісячний ліміт у 500 тисяч гривень поширено на розрахунки за кордоном платіжними картками, відкритими українськими банками до рахунків в іноземній валюті, для оплати окремих видів послуг.

Ці зміни є частиною політики НБУ з поступової лібералізації валютного ринку з урахуванням поточної економічної ситуації в країні.