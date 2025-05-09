Большинство пользуется микроволновкой неправильно: об этой функции почти никто не догадывается

Сегодня практически в каждом доме есть микроволновка. Это невероятно удобно, ведь в ней можно быстро подогреть любую еду. Несколько минут и все готово. Однако, как оказалось, многие люди пользуются этой бытовой техникой неправильно. Вы входите в их число, если вы хотя бы раз доставали из микроволновки холодное блюдо, а тарелка в которой она разогревалась — горячая. Или если блюдо после разогрева пересушено, теряет вкусовые качества. Вот о чем нужно знать.

Всегда правильно настраивайте температуру

Большинство людей настраивают максимальную температуру и ставят пищу разогреваться на минуту. Это неправильная тактика и в результате еда почти всегда будет внутри холодной. В то же время посуда в которой она разогревалась будет очень горячей.

Нужно протестировать разные варианты и выбрать оптимальную температуру и скорость разогрева для разной пищи и посуды. Допустим, жидкая пища, например, целая миска супа, требует более длительного разогрева с использованием не слишком большой температуры. Оптимально разогревать суп примерно 3-5 минут. Если же речь идет о небольшой порции макарон, или, например, картофеле пюре, то можно разогревать их меньшее количество времени и при большей температуре.

Также обращайте внимание на посуду. Чем она глубже, тем ниже должна быть температура и дольше время для разогрева, ну и соответственно наоборот.

Всегда читайте, что нельзя разогревать в микроволновке

Есть определенные категории посуды, которые не подходят для того, что их помещали в микроволновку. В первую очередь это металлическая посуда, тарелки с позолотой и похожей отделкой, стеклянные банки с крышками, пенопласт и пластиковые контейнеры, кроме тех, на которых отмечено, что их можно помещать в микроволновку. Также запрещается разогревать продукты в фольге или пищевой пленке, ведь последняя может загореться, а фольга и вовсе провоцирует искры.