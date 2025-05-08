Так робить кожен другий власник пралки: яка звичка може спричинити поломку пральної машинки

Чимало власників пральних машинок мають звичку не закривати дверцята після прання. Це робиться начебто для того, щоб уникнути появи неприємного запаху чи навіть плісняви. Однак експерти стверджують, що такі застережні заходи не тільки не приносять жодної користі, а й можуть суттєво зашкодити технічному стану пралки.

Чому не можна залишати дверцята пралки відкритими?

Спеціаліст з ремонту пральних машин пояснив, що залишаючи дверцята відчиненими на тривалий час, можна спровокувати цілу низку технічних несправностей. За рахунок товстого скла дверцята є досить тяжкими і можуть провисати. Тим більше, що петлі, на яких вони кріпляться, зазвичай виготовляються із не надто витривалих матеріалів, що не розраховані на таку вагу.

Провисання дверцят пральної машинки може викликати цілу низку неприємних наслідків, в тому числі серйозну поломку. Ось, що може напитися, якщо надовго залишати дверцята пралки відчиненими:

поломку замка – машинка просто не буде вмикатися, сигналізуючи про не замкнені дверцята;

повне висихання барабану – без наявності мінімальній кількості води на стінках барабану у деякі механізми пралки може потрапляти повітря, провокуючи поломку;

потрапляння до барабану шерсті домашніх тварин – коти і собаки можуть вподобати собі барабан пральної машинки як місце для відпочинку, в результаті чого до механізмів пралки потрапить шерсть та викличе певні технічні несправності.

Тож, як бачимо, залишати дверцята пральної машинки відчиненими – це потенційний ризик для працездатності пралки.

Чому не потрібно витирати барабан пралки після прання?

Експерти стверджують, що не треба боятися залишати пральну машинку вологою із закритими дверцятами. Пральна машина – це продуманий пристрій, і навіть залишки води у її барабані виконують певну функцію.

Вони створюють ефект гідрозачину, завдяки якому до механізмів пралки не потрапляє повітря. Таким чином цей важливий атрибут побутової техніки самостійно захищає себе від поломки. Саме тому користувачам них машинок радять не відкривати дверцята та ні в якому разі не витирати барабан насухо.