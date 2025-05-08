Украинцам поступают странные СМС от Ощадбанка: требуют погасить кредит, которого нет

Украинцам начали поступать подозрительные сообщения от Ощадбанка. При этом часть клиентов, получивших эти сообщения, не имеют кредитов в Ощаде и никогда их не брали. А кое-кто из получателей вообще не является клиентом Ощадбанка.

От кого на самом деле поступают подозрительные СМС?

Как рассказали в самом Ощадбанке, массовая рассылка СМС о якобы существующей задолженности по кредиту – дело рук мошенников. Умело маскируясь под стиль банка, злоумышленники пытаются завладеть личными данными украинцев.

Сообщения выглядят один в один как настоящие СМС от Ощада. Стиль написания сообщений полностью скопирован с оригинала и клиенты часто даже не подозревают, что имеют дело с мошенником. Более того, даже номер отправителя похож на официальные номера, указанные на сайте государственного банка.

Что делать со странными сообщениями от Ощада?

В пресс-службе финучреждения отметили, что любое взаимодействие с такими сообщениями нежелательно. Так что если вы получите подозрительное СМС как будто бы от Ощадбанка, ни в коем случае не переходите по имеющимся в нем ссылкам. Вы рискуете попасть на фишинговый сайт, где всего за несколько неосторожных кликов можете предоставить мошенникам доступ к своим картам.

Также не следует звонить по номеру, с которого поступило сомнительное сообщение. Лучший вариант – удалить сообщение и заблокировать номер отправителя.

Кроме того, украинцев предупредили о возможных попытках мошенников завладеть их личными данными с помощью фейковых чат-ботов Ощадбанка в Viber или Telegram. Такие чат-боты мошенники создают чтобы обмануть клиентов банка и хитростью выманить их личные данные. Впоследствии они используют эти данные, чтобы войти в личный кабинет на онлайн-сервисах банка и опустошают счета своих жертв. Так что потеря бдительности хоть на минуту может стоить вам всех сбережений.