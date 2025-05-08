Українцям надходять дивні СМС від Ощадбанку: вимагають погасити кредит, якого немає

Українцям почали надходити підозрілі повідомлення від Ощадбанку. У них громадянам нагадують про заборгованість по кредиту та просять її погасити. При цьому частина клієнтів, банку які отримали ці повідомлення, не мають кредитів в Ощаді і ніколи їх не брали. А деякі отримувачі взагалі не є клієнтами Ощадбанку.

Від кого насправді надходять підозрілі СМС?

Як розповіли у самому Ощадбанку, масова розсилка СМС про начебто існуючу заборгованість по кредиту – це справа рук шахраїв. Вміло маскуючись під стиль банку, зловмисники намагаються заволодіти особовими даними українців.

Повідомлення виглядають один-в-один як справжні СМС від Ощаду. Стиль написання повідомлень повністю скопійований з оригіналу і клієнти часто навіть не підозрюють, що мають справу з шахраєм. Ба більше, навіть номер відправника схожий на офіційні номери, вказані на сайті державного банку.

Що робити з дивними повідомленнями від Ощаду?

У прес-службі фінустанови зазначили, що будь-яка взаємодія з такими повідомленнями є небажаною. Тож якщо ви отримаєте будь-яке підозріле СМС начебто від Ощадбанку, ні в якому разі не переходьте за наявними у ньому посиланнями. Ви ризикуєте потрапити на фішинговий сайт, де лише за кілька необережних кліків можете надати шахраям доступ до своїх карток.

Також не варто телефонувати за номером, з якого надійшло сумнівне повідомлення. Найкращий варіант – видалити повідомлення та заблокувати номер відправника.

Крім того українців попередили про можливі спроби шахраїв заволодіти їх особовими даними за допомогою фейкових чат-ботів Ощадбанку у Viber чи Telegram. Такі чат-боти шахраї створюють щоб обдурити клієнтів банку та хитрістю виманити їх особові дані. Згодом вони використовують ці дані щоб увійти в особовий кабінет на онлайн-сервісах банку та спустошують рахунки своїх жертв. Тож втрата пильності бодай на хвилину може коштувати вам усіх заощаджень.