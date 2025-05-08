Популярная услуга подорожала в 11 раз: теперь выехать на работу заграницу обойдется дороже 

Украинцам, планирующим работать или учиться за границей, сообщили неприятную новость. Стоимость услуги, позволяющей использовать некоторые из выданных в Украине документов в других странах, увеличилась в 11 раз. О какой услуге идет речь и почему ее решили сделать менее доступной для украинцев?

Какая услуга подорожала?

С 3 мая в Украине существенно повысили оплату за апостиль. Решение об удорожании этой услуги недавно проголосовали в парламенте, и вот изменения, наконец, вступили в силу. Цена этой услуги для частных лиц выросла с 51 грн до 610 грн, то есть более чем в 11 раз.

Для юридических лиц стоимость апостиля также существенно повысилась. Если раньше она составляла 85 грн, то сейчас поставить на документ апостиль будет стоить уже 1060 грн.

Что такое апостиль?

Апостиль – это специфический вид штампа, подтверждающий подлинность подписей и печатей на документах. Такой штамп ставят, чтобы удостоверить документы на международном уровне. Наличие апостиля может подтвердить подлинность следующих документов:

свидетельства о рождении, о браке или о смерти;

документов об образовании, таких как диплом или аттестат;

нотариально удостоверенных документов;

судебных решений и т.п.

При этом есть определенный перечень документов, на которые апостиль поставить нельзя. В частности, это паспорт, военный билет, трудовая книжка, разрешение на оружие и некоторые другие.

Почему повысили стоимость апостиля?

Как отметил нардеп Игорь Фрис, согласно данным Министерства юстиции Украины, стоимость апостиля не пересматривали по крайней мере 10 лет. А последнее удорожание этой услуги и вовсе произошло около 20 лет назад. Так что к очередному повышению цен шло уже давно.

Другое дело, что для большинства украинцев, планирующих учиться, работать или проживать за границей, подорожание апостиля означает существенное увеличение расходов. Ведь когда речь идет об удостоверении сразу нескольких документов, сумма получается существенная. Не говоря уже о том, что некоторые документы требуют отдельного апостилирования каждой страницы.