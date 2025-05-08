Популярна послуга здорожчала аж в 11 разів: тепер виїхати на роботу за кордон обійдеться значно дорожче

Українцям, що планують працювати чи навчатися за кордоном, повідомили неприємну новину. Вартість послуги, яка дозволяє використовувати деякі із виданих в Україні документів в інших країнах, збільшилася аж в 11 разів. Про яку послугу йдеться та чому її вирішили зробити менш доступною для українців?

Яка послуга здорожчала?

Отож з 3 травня в Україні суттєво підвищили оплату за апостиль. Рішення про здорожчання цієї послуги нещодавно проголосували в парламенті, і ось зміни врешті набули чинності. Ціна цієї послуги для приватних осіб зросла з 51 грн аж до 610 грн, тобто більш ніж в 11 разів.

Для юридичних осіб вартість апостиля також суттєво підвищилася. Якщо раніше вона становила 85 грн, то зараз поставити на документ апостиль коштуватиме вже 1060 грн.

Що таке апостиль?

Апостиль – це специфічний вид штампу, який підтверджує автентичність підписів та печаток на документах. Такий штамп ставлять, щоб засвідчити документи на міжнародному рівні. Наявність апостиля може підтвердити справжність таких документів:

свідоцтва про народження, про шлюб чи про смерть;

документів про освіту, таких як диплом чи атестат;

нотаріально засвідчених документів;

судових рішень тощо.

При цьому є певний перелік документів, на які апостиль поставити не можна. Зокрема це паспорт, військовий квиток, трудова книжка, дозвіл на зброю та деякі інші.

Чому підвищили вартість апостиля?

Як зазначив нардеп Ігор Фріс, згідно з даними Міністерства юстиції України вартість апостиля не переглядали принаймні 10 років. А останнє здорожчання цієї послуги й узагалі відбулося близько 20 років тому. Тож до чергового підвищення цін йшло вже давно.

Інша справа, що для більшості українців, які планують навчатися, працювати чи проживати за кордоном, здорожчання апостиля означає суттєве збільшення витрат. Адже коли мова йде про засвідчення одразу кількох документів, сума виходить чимала. Не кажучи вже про те, що деякі документи вимагають окремого апостилювання кожної сторінки.