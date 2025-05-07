Части украинских пенсионеров в июне начнут платить более высокую пенсию: доплата может составить даже более 500 грн

Часть украинских пенсионеров с июня начнет получать пенсию побольше. Изменения коснутся уже вышедших на заслуженный отдых граждан, которые продолжают работать. К пенсии им прибавят еще как минимум 300 грн. Фактическая же сумма доплаты будет зависеть от размера стажа пенсионера и его актуальной зарплаты.

Работающие пенсионеры получат доплату сразу за 2 месяца

Как отметили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), перерасчет выплат пенсионерам, которые до сих пор работают, предусмотрен ч. 4 ст. 42 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Кроме того, основанием для регулярного повышения пенсий работающим пенсионерам является постановление Кабмина от 23.02.2024 № 185 и постановление правления ПФУ от 18.05.2018 №10-1.

Согласно указанным документам пересчитать пенсии этой категории пенсионеров должны были еще 1 апреля. Однако на практике сделать это невозможно, пока Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования не получит данные об уплате ЕСВ за 1 квартал текущего года. Крайней датой подачи отчетов об уплате этого налога является 10 мая.

Именно поэтому свои новые пенсии пенсионеры, которые до сих пор работают, получат только в июне При этом июньскую пенсию им выплатят сразу с двойной суммой доплаты – за апрель и май.

На сколько повысят пенсии

Пенсии работающим пожилым гражданам в связи с перерасчетом увеличат по крайней мере на 300 грн. Если же зарплата у пенсионера достаточно высокая, а стаж, с которым он вышел на пенсию, составляет более 30 лет – к выплатам могут добавить даже более 500 грн.

Доплаты начислят не всем трудоустроенным пенсионерам

Следует отметить, что на повышение пенсии может рассчитывать только часть работающих пенсионеров, а именно:

те, кто с предыдущего перерасчета выплат успел отработать 24 месяца;

те, кто отработал менее 24 месяцев, но с даты последнего пересчета прошло 2 года.

Остальным работающим пенсионерам придется подождать до следующего планового перерасчета выплат.