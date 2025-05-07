Частині українських пенсіонерів у червні почнуть платити більшу пенсію: подекуди підвишка складатиме навіть понад 500 грн

Частина українських пенсіонерів з червня почне отримувати більшу пенсію. Зміни торкнуться громадян, що вже вийшли на заслужений відпочинок, проте продовжують працювати. До пенсії їм додадуть ще принаймні 300 грн. Фактична ж сума підвишки залежатиме від розміру стажу пенсіонера та його актуальної зарплатні.

Працюючі пенсіонери отримають доплату одразу за 2 місяці

Як зазначили у Пенсійному фонді України (ПФУ), перерахунок виплат пенсіонерам, які досі працюють, передбачений ч. 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Крім того підставою для регулярного підвищення пенсій працюючим пенсіонерам є постанова Кабміну від 23.02.2024 № 185 та постанова правління ПФУ від 18.05.2018 № 10-1.

Згідно із зазначеними документами перерахувати пенсії цій категорії пенсіонерів мали б ще 1 квітня. Однак на практиці зробити це неможливо, аж доки Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування не отримає дані про сплату ЄСВ за 1-й квартал поточного року. Крайньою датою подачі звітів про сплату цього податку є 10 травня. Тож до цього дня в Пенсійному фонді просто не могли підрахувати суму підвишки.

Свої нові пенсії пенсіонери, які досі працюють, отримають вже у червні. Однак червневу пенсію їм виплатять одразу з подвійною сумою підвишки – за квітень та травень. Тож 1-й місяць літа стане для працюючих пенсіонерів доволі прибутковим.

На скільки підвищать пенсії

Пенсії працюючим громадянам похилого віку у зв’язку з перерахунком збільшать принаймні на 300 грн. Якщо ж зарплатня у пенсіонера доволі висока, а стаж, з яким він вийшов на пенсію, становить понад 30 років – до виплат можуть додати навіть більш ніж 500 грн.

Доплати нарахують не всім працевлаштованим пенсіонерам

Варто зазначити, що на підвищення пенсії може розраховувати лише частина працюючих пенсіонерів, а саме:

ті, хто з попереднього перерахунку виплат встиг відпрацювати 24 місяці;

ті, хто відпрацював менше 24 місяців, але з дати останнього перерахунку пройшло 2 роки.

Решті працюючих пенсіонерів доведеться зачекати до наступного планового перерахунку виплат.