Так делает каждый второй владелец стиралки: какая привычка может повлечь за собой поломку стиральной машинки

Многие владельцы стиральных машинок имеют привычку не закрывать дверцу после стирки. Это делается как будто бы для того, чтобы избежать появления неприятного запаха или даже плесени. Однако эксперты утверждают, что такие меры не только не приносят никакой пользы, но и могут существенно повредить техническому состоянию стирали.

Почему нельзя оставлять дверцу стиралки открытой?

Специалист по ремонту стиральных машин объяснил, что оставляя дверцу открытой, можно спровоцировать целый ряд технических неисправностей. За счет толстого стекла дверца является достаточно тяжелой и может провисать. Тем более что петли, на которых они крепятся, обычно изготавливаются из не слишком выносливых материалов, не рассчитанных на такой вес.

Провисание дверцы стиральной машинки может вызвать целый ряд неприятных последствий, включая серьезную поломку. Вот, что может случиться, если надолго оставлять дверцу стиралки открытой:

поломка замка – машинка просто не будет включаться, сигнализируя о не запертой дверце;

полное высыхание барабана – без наличия минимального количества воды на стенках барабана в некоторые механизмы стиралки может попадать воздух, провоцируя поломку;

попадание в барабан шерсти домашних животных – коты и собаки могут использовать барабан стиральной машинки как место для отдыха, в результате чего в механизмы стиральной машины попадет шерсть и вызовет определенные технические неисправности.

Как видим, оставлять дверцу стиральной машинки открытой крайне нежелательно, ведь это потенциальный риск для ее работоспособности.

Почему не нужно вытирать барабан стиралки после стирки?

Эксперты утверждают, что не нужно бояться оставлять стиральную машинку влажной с закрытой дверцей. Стиральная машина – это продуманное устройство, и даже остатки воды в ее барабане выполняют определенную функцию.

Они создают эффект гидрозатвора, благодаря которому в механизмы стиралки не попадает воздух. Таким образом, этот важный атрибут бытовой техники самостоятельно защищает себя от поломки. Именно поэтому пользователям стиральных машинок советуют не открывать дверцу и ни в коем случае не вытирать барабан насухо.