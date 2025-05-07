Каким должно быть давление в шинах летом: эксперты назвали идеальное значение

Оказывается, от того, какое давление в шинах, зависит очень многое. Износостойкость шин, безопасность езды, маневренность и устойчивость автомобиля на дороге и даже расход топлива. От того, какое давление в шинах даже зависит тормозной путь, а это иногда очень важно, особенно если нужно экстренно тормозить, чтобы избежать аварии. Давление в шинах зимой и летом должно быть разным. Более того, если летом наблюдается жаркая погода и асфальт немного мягче от палящего солнца, то давление в шинах дополнительно нужно подкорректировать.

Какое давление летом оптимально?

Эксперты отмечают, что идеальным параметром является отметка от 2 до 2,8 атмосфер. Конечно, точный параметр назвать сложно, ведь многое зависит от модели автомобиля, его габаритов и веса. Найти точные параметры, которые подойдут именно под вашу модель авто, можно на дверце с внутренней стороны от водителя. Или на внутренней стенке крышки от топливного бака.

Эксперты отмечают, чем жарче погода, тем больше давление в шинах. Если точнее, то каждые +10 градусов на улице это +0,1 бар в шинах. То есть, если на улице аномальная жара, которая наблюдается несколько дней подряд, давление в шинах может быть выше того, которое рекомендует производитель. И за этим следует внимательно следить.

Приведем примеры

Допустим, что в апреле, при температуре воздуха 15-20 градусов, давление в шинах составляет 2 атмосферы. Соответственно, в июне и июле, когда температура воздуха будет 30-35 градусов, давление может самостоятельно увеличиться до 2,2 атмосфер. Это опасно, хотя бы тем, что будет быстрее изнашиваться протектор на шинах. Также, если колесо попадет в глубокую яму, есть большие риски повредить покрышку. Чтобы этого избежать, рекомендуется регулярно проверять давление в шинах, особенно если наблюдается резкое изменение погоды. Если заметили, что давление увеличилось, то его нужно уменьшить до нормы.