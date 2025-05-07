Яким повинен бути тиск у шинах влітку: експерти назвали ідеальне значення

Виявляється, від того, який тиск у шинах, залежить дуже багато речей. Зносостійкість шин, безпечність їзди, маневровність та стійкість автомобіля на дорозі і навіть витрати пального. Від того, який тиск у шинах навіть залежить гальмівний шлях, а це інколи дуже важливо, особливо, якщо доводить екстрено гальмувати, щоб уникнути аварії. Тиск у шинах взимку і влітку має бути різним. Ба більше, якщо влітку спостерігається спекотна погода й асфальт трохи м’якший від палючого сонця, то тиск у шинах додатково треба підкоригувати.

Який тиск влітку є оптимальним?

Експерти зазначають, що ідеальним параметром є позначка від 2 до 2,8 атмосфери. Звісно, точний параметр назвати складно, адже багато залежить від моделі автомобіля, його габаритів та ваги. Знайти точні параметри, які підійдуть саме під вашу модель авто, можна на дверцятах з внутрішньої сторони від водія. Або ж на внутрішній стінці кришки від паливного бака.

Експерти наголошують, чим спекотнішою стає погода, тим більшим стає тиск в шинах. Якщо точніше, то кожні +10 градусів на вулиці, це +0,1 бар в шинах. Тобто, якщо на вулиці аномальна спека, яка спостерігається кілька днів поспіль, тиск в шинах може бути вищим від того, який рекомендує виробник. І за цим потрібно уважно стежити.

Наведемо приклади

Допустимо, що у квітні, при температурі повітря 15-20 градусів, тиск у шинах становить 2 атмосфер. Відповідно у червні-липні, коли температура повітря буде 30-35 градусів, тиск може самостійно збільшитись до 2,2 атмосфер. Це небезпечно, хоча б тим, що швидше зношуватиметься протектор на шинах. Також, якщо колесо потрапить у глибоку яму, то є великі ризики пошкодити покришку. Щоб цього уникнути, рекомендується регулярно перевіряти тиск у шинах, особливо якщо спостерігається різка зміна погоди. Якщо помітили, що тиск збільшився, то потрібно його зменшити до норми.