В Украине усиливают контроль за валютой: неподтвержденные доллары и евро могут изъять

Украинцев, у которых при пересечении границы найдут слишком много иностранной валюты или других ценностей, могут оштрафовать. У них отберут средства, превышающие установленный Государственной таможенной службой (ГТС) лимит, а остальные деньги – арестуют и оставят на таможне.

С какой суммой можно пересекать государственную границу?

Выезжая из Украины, граждане могут взять с собой не более 10 тыс. евро (в пересчете по актуальному курсу). Если у украинца с собой валюта именно на такую ​​или меньшую сумму, то эти средства даже не придется декларировать. В противном случае перевозка такого количества наличных без соответствующего оформления и предоставления подтверждающих документов будет считаться нарушением.

Как вывезти из страны более 10 тыс. евро?

Чтобы пересечь государственную границу с суммой в валюте, превышающей 10 тыс. евро, нужно, прежде всего, заполнить декларацию. Но это еще не все. Владельцу валюты придется объяснить, откуда у него такие деньги. В частности, представители ГТС могут попросить предъявить следующие документы:

квитанцию, подтверждающую снятие наличных со счета в банке;

справку о покупке банковских металлов (в случае перевозки слитков золота или серебра);

квитанцию ​​об осуществлении обмена валют на сумму, превышающую норму в 10 тыс. евро.

Все эти документы следует подготовить еще до пересечения границы. Однако стоит запомнить, что квитанции, подтверждающие снятие наличных, действительны только в течение 90 суток с даты их получения.

Также отметим, что эти правила действуют только для резидентов Украины. Нерезиденты могут просто заполнить декларацию. Никаких других документов ГТС у них требовать не будет.

Что будет в случае нарушения таможенных правил?

Если гражданин Украины попытается пересечь границу с суммой, превышающей лимит в 10 тыс. евро, без оформления декларации – такой проступок будет считаться прямым нарушением Таможенного кодекса. За это владельцу валюты придется заплатить штраф в размере 20% от превышающей норму суммы.

В случае попытки вывезти деньги тайком, не сообщая об этом на таможне, украинцу грозит штраф в размере 100% от суммы, превышающей 10 тыс. евро. При этом остаток валюты, которую имеет при себе нарушитель, подлежит конфискации.

Но даже заплатив штраф, владелец денег не может быть уверен, что валюту ему вернут. Без предъявления соответствующих документов представители таможенной службы имеют полное право арестовать изъятые средства и оставить их на таможне.