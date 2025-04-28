Літо 2025 готує “кліматичні удари”: синоптики попередили, що чекає на Україну

За прогнозами фахівців, літо 2025 року може стати черговим випробуванням для екосистем України через аномальні погодні умови. Очікується не лише спека, але й можливі “кліматичні удари” у вигляді інтенсивних гроз, граду та шквалів. Передумови для таких небезпек фіксуються в країні вже зараз.

Посуха та ризик пожеж: чого чекати від літа 2025

Кандидатка географічних наук Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту НАН України попереджає про зростання ризику пожеж навесні та влітку. Причиною є гідрологічна посуха, яка вже спостерігається в Україні.

Ключові фактори ризику літа 2025:

Гідрологічна посуха: пересихання малих річок, маловодність великих.

Зникнення боліт, які живили річки.

Відсутність снігового покриву, що не наповнив водойми.

Зниження рівня підземних вод, зникнення води у криницях (навіть на Півночі).

Ризик зростання пожеж в екосистемах.

Проблеми з кількістю та якістю питної води (особливо на Півдні).

Експертка зазначає, що пересихають не лише малі річки, але й великі перебувають у стані маловодності. До цього додається зникнення боліт та недостатнє наповнення водойм талими водами через відсутність снігового покриву. Все це призводить до зниження рівня ґрунтових вод та проблем з водою навіть у регіонах, які раніше мали надлишкову вологу.

Спека та інтенсивні опади: “кліматичний шок” посеред літа

Віра Балабух також прогнозує, що перехід до літніх температур (+20… +25 °С) може відбутися вже у травні. За відсутності вторгнень холодного повітря, на тлі високої температури очікуються інтенсивні погодні процеси.

Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня пояснює, що коли температурний фон стає вище +20-25 °С і відбувається переміщення атмосферних фронтів, в Україні можливий інтенсивний ріст конвективних хмар. За такого сценарію спостерігаються грози, зливи, град, а також шквальні вітри, що можуть досягати небезпечних значень. Метеоролог додала, що такі небезпечні явища, зокрема град, в Україні відбуватимуться дедалі частіше через зростання середньорічної температури.

Таким чином, літо 2025 року може принести випробування як через посуху та ризик пожеж, так і через можливі різкі погодні явища на тлі спеки.