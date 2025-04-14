В Украине цены на капусту бьют все рекорды: в каких супермаркетах овощ самый дорогой

В Украине существенно подорожала белокочанная капуста. Ее стоимость достигла рекордной цифры и на сегодня составляет от 45 до 60 грн за 1 кг. Причем последний ценовой скачок в 10% произошел только в течение прошлой недели.

Почему дорожает капуста?

Стремительное удорожание популярного овоща связано преимущественно с уменьшением прошлогодних запасов и повышением спроса. Ведь капуста пользуется популярностью как среди обычных потребителей, так и в перерабатывающей отрасли. Учитывая эти факторы, белокочанная капуста сегодня стоит почти в 6 раз дороже, чем в аналогичный период 2024 года.

В то же время повышение стоимости капусты на 10%, которое произошло в течение прошлой недели, эксперты считают предпраздничным мандражом. Ведь близится Пасха и украинцы уже традиционно готовят голубцы, где ключевым продуктом является именно белокочанная капуста.

Важную роль в повышении цен на этот популярный овощ играет также поведение фермеров. Заметив повышение спроса, они не спешат сбывать запасы, желая больше заработать на имеющихся остатках. Сегодня они отпускают капусту за 38-45 грн/кг. И это даже не розничная, а оптовая цена.

Сколько стоит капуста в популярных супермаркетах?

По данным Минфина, актуальная розничная цена белокочанной капусты составляет в среднем 49,97 грн за килограмм. Причем в ведомстве предполагают, что это еще не предел. Хранить капусту в подходящем состоянии становится все сложнее и затратнее. Следовательно, фермеры продолжают повышать цены на свою продукцию, закладывая в них расходы на обеспечение соответствующих условий хранения и логистику.

Если говорить о ценах на капусту в крупнейших сетях супермаркетов страны, то они колеблются в пределах от 46 до 67 грн за килограмм:

АТБ – 46,89 грн;

Varus – 50,90 грн;

Сильпо – 67,20 грн.

В преддверии Пасхи такая стоимость продукта, необходимого для ключевого блюда праздничного стола, – это существенный удар по бюджету украинцев.