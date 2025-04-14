В Україні ціни на капусту б’ють всі рекорди: в яких супермаркетах вартість продукту стрімко злетіла

В Україні суттєво подорожчала білокачанна капуста. Її вартість сягнула рекордної цифри і станом на сьогодні складає від 45 до 60 грн за 1 кг. Причому останній ціновий стрибок у 10% відбувся лише протягом минулого тижня.

Чому дорожчає капуста?

Стрімке здорожчання популярного овоча пов’язане переважно зі зменшенням минулорічних запасів та одночасним підвищенням попиту. Адже капуста користується популярністю як серед звичайних споживачів, так і в переробній галузі. З огляду на ці чинники білокачанна капуста сьогодні коштує майже у 6 разів дорожче ніж в аналогічний період 2024 року.

Натомість підвищення вартості капусти на 10%, що відбулося протягом минулого тижня, експерти вважають передсвятковим мандражем. Адже наближається Великдень й українці вже традиційно готують голубці, де ключовим продуктом є саме білокачанна капуста.

Важливу роль у підвищенні цін на цей популярний овоч відіграє також поведінка фермерів. Помітивши підвищення попиту, вони не спішать збувати запаси, бажаючи якнайбільше заробити на наявних залишках. Сьогодні вони правлять за капусту від 38 до 45 грн за кіло. І це навіть не роздрібна, а оптова ціна.

Скільки сьогодні коштує капуста у популярних супермаркетах?

За даними Мінфіну актуальна роздрібна ціна білокачанної капусти становить в середньому 49,97 грн за кілограм. Причому у відомстві припускають, що це ще не межа. Зберігати капусту у придатному стані стає все складніше та витратніше. Тож фермери продовжують підвищувати ціни на свою продукцію, закладаючи в них витрати на забезпечення відповідних умов зберігання та логістику.

Якщо ж говорити про ціни на капусту у найбільших мережах супермаркетів країни, то вони коливаються у межах від 46 до 67 грн за кілограм:

АТБ – 46,89 грн;

Varus – 50,90 грн;

Сільпо – 67,20 грн.

Напередодні Великодня така вартість продукту, необхідного для ключової страви святкового столу – це суттєвий удар по бюджету українців.