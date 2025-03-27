Вартість сигарет різко зросте: Зеленський вже підписав новий закон

Сигарети — підпадають під акцизну продукцію. А не так давно Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт згідно з яким акцизи значно підвищаться. За попередніми підрахунками експертів, пачка сигарет може здорожчати мінімум на 21 гривню. За песимістичним прогнозом й на всі 40 гривень.

Сигарети дорожчають вже тривалу кількість часу

Навіть до цього законопроєкту сигарети дорожчали протягом останніх кількох місяців. Наприклад, на початку 2024 року пачка сигарет з фільтром коштувала приблизно 82 гривні, а вже наприкінці року — 105 гривень. Акцизи будуть дорожчати, адже як зазначають в Уряді у випадку з вартістю сигарет ми таки рухаємося до Європи. В ЄС мінімальний акциз вартує 90 євро, а пачка сигарет Мальборо приблизно 239 гривень, тоді як в Україні 125 гривень. Звісно ж, рости ще є куди.

“Бюджет на 2025 рік передбачає дефіцит (без урахування грантів) у розмірі 19,6 відсотка ВВП і залишається якорем фіскальної політики цього року. Він включає додаткові надходження, отримані від підвищення акцизів на тютюнові вироби, і введення в дію цієї зміни податкової політики є обов’язковою умовою для завершення перегляду“, – йдеться у заяві МВФ від 28 лютого 2025-го.

Президент довго тягнув з підписанням цього законопроєкту через що на думку заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка бюджет втратив більше ніж 2 мільярди гривень.

Сигарети дорожчатимуть поступово

Звісно, що ціни не підскочать одразу. Подорожчання буде поступовим і плавним. Однак за попередніми прогнозами вже у 2025 році найдешевша пачка коштуватиме 117 гривень, у 2026 — 141 гривню. А у 2028 році й зовсім — 167 гривень.

“У 2024 році мінімальний акциз на 1000 штук був 2517 грн. Оскільки законопроєкт 11090 не набув чинності з 1 січня, залишився у дії чинний графік підвищення акцизів, і мінімальний акциз зріс у 2025-му до 3020 грн за 1000 штук. Тепер, після набуття чинності 11090, мінімальна ставка акцизу буде в євро, 78 євро за 1000 штук. Це 3510 грн. Тобто +490 грн. Це +9,8 грн на пачку. З ПДВ це +11,5 грн на пачку щодо чинних акцизів. Або +22-24 грн проти 2024 року“, – процитували у Центрі економічної стратегії старшого економіста Юрія Гайдая.