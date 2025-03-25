Київстар відключає 3G інтернет: що робити тим в кого немає доступу до 4G або 5G

Компанія Київстар оголосила про великі зміни, які плануються на 2025 рік. По всій Україні у абонентів Київстару більше не працюватиме 3G звʼязок. Здавалося б, що це й не надто велика проблема, адже майже всюди вже успішно тягне 4G та навіть 5G. Та виявляється, не кожен смартфон підтримує ці новіші стандарти. Навіть справа інколи не в смартфоні, а в сім-картці, яка не підтримує технологію LTE. Також, не у кожному населеному пункті є вежа мобільного звʼязку, яка роздає саме оновлений формат інтернету. Хоча дане питання у компанії намагаються вирішити.

“Київстар”, як і інші оператори по всьому світу, поступово згортає застарілу технологію 3G, щоб активніше розвивати 4G. Результати відключення технології – суттєве збільшення швидкості 4G“, – зазначають у компанії.

Відключення відбуватимуться поступово

На сайті компанії є розділ, де можна подивитися, коли у вашому регіоні більше не працюватиме 3G. Наприклад, якщо натиснути м. Київ, то відключення 3G відбудеться з 24.06.2025. У Білоцерківському районі Київської області відключення 3G почнуться з 23.07.2025.

Як перевірити, чи ваша картка та смартфон підтримують нові формати інтернету?

Щоб перевірити, чи зможете ви користуватися 4 та 5G, виконайте наступні маніпуляції:

Щоб перевірити телефон: наберіть комбінацію *245*5# + кнопка виклику; Щоб перевірити SIM-картку: наберіть *245*4# + кнопка виклику.

Якщо сім-картка не підтримує сучасну технологію ви можете безкоштовно замінити її у будь-якому відділенні Київстару. При цьому ваш номер телефону залишиться з вами, й тарифний план теж не зміниться.

Також у налаштуваннях смартфона, там де вказано розділ «Мережа», або «Стільникові дані», можна автоматично включити 4G або 5G.