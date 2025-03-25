Киевстар отключает 3G интернет: что делать тем, у кого нет доступа к 4G или 5G

Компания Киевстар объявила о больших изменениях, которые планируются на 2025 год. По всей Украине у абонентов Киевстара больше не будет работать 3G связь. Казалось бы, что это и не слишком большая проблема, ведь почти всюду успешно тянет 4G и даже 5G. Но оказывается, не каждый смартфон поддерживает эти более новые стандарты. Даже дело иногда не в смартфоне, а в сим-карте, не поддерживающей технологию LTE. Также, не в каждом населенном пункте есть башня мобильной связи, раздающая именно обновленный формат интернета. Хотя этот вопрос в компании пытаются решить.

“Киевстар”, как и другие операторы по всему миру, постепенно сворачивает устаревшую технологию 3G, чтобы активнее развивать 4G. Результаты отключения технологии – существенное увеличение скорости 4G», – отмечают в компании.

Отключения будут происходить постепенно

На сайте компании есть раздел, где можно посмотреть, когда в вашем регионе больше не будет работать 3G. К примеру, если нажать г. Киев, отключение 3G состоится с 24.06.2025. В Белоцерковском районе Киевской области отключения 3G начнутся с 23.07.2025г.

Как проверить, поддерживают ли ваша карта и смартфон новые форматы интернета?

Чтобы проверить, сможете ли вы использовать 4G и 5G, выполните следующие манипуляции:

Для проверки телефона: наберите комбинацию *245*5# + кнопка вызова; Для проверки SIM-карты наберите *245*4# + кнопка вызова.

Если сим-карта не поддерживает современную технологию, вы можете бесплатно заменить ее в любом отделении Киевстара. При этом ваш номер телефона останется с вами и тарифный план тоже не изменится.

Также в настройках смартфона, где указан раздел «Сеть», или «Сотовые данные», можно автоматически включить 4G или 5G.