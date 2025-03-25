У Лайфселл анонсують низку змін: все розпочнеться з 16 квітня

Компанія Лайфселл ще у березні розпочала вводити в дію деякі оновлення. Зокрема вони торкнулися тарифного плану «Смарт сімʼя». Зміниться вартість всіх тарифних планів, які входять до цієї групи, а також зміниться наповнення деяких пакетів. Але це не єдине оновлення. Зокрема, з 16 квітня зміни торкнуться й тарифів «Зроби сам» і «ХендМейд». До їх назви додадуть рік — 2024. І що найголовніше, до 20 травня ці тарифи повністю будуть закритими.

Абоненти будуть попереджені про закриття тарифу

Якщо ви маєте один з цих тарифів, то за 7 днів до його закриття ви будете про це попереджені за допомогою смс-повідомлення. У компанії заявляють, що тариф зміниться не у всіх абонентів. Здебільшого це торкнеться тих, в кого не змінювалась абонплата впродовж останніх 2 років. Це приблизно 4,5% користувачів. Також у компанії заявляють, що якщо жоден з інших тарифів абонента не влаштує, то він може розірвати договір про обслуговування в односторонньому порядку.

Зміни торкнуться й абонентів Київстара та Водафона

Інші два українські оператори теж не відстають й масово оновлюють свої тарифи. Обидві компанії аналогічно повідомляють клієнтів за допомогою смс-повідомлення про закриття тарифного плану.

У компанії Київстар пішли ще далі. Там закривають 3G мережу, причому у всіх регіонах України. Відтепер абоненти Київстару зможуть використовувати лише 4G або 5G. Якщо ваша сім-картка не підтримує цих нових технологій, то ви можете безкоштовно замінити її на нову. Зробити це можна у будь-якому відділенні компанії Київстар. Також на сайті компанії можна подивитись коли саме у вашому регіоні відключать 3G. Наприклад, у Києві це відбудеться у червні.