В Лайфселле анонсируют ряд изменений: все начнется с 16 апреля

Компания “Лайфселл” еще в марте начала вводить в действие некоторые обновления. В частности, они коснулись тарифного плана «Смарт семья». Изменится стоимость всех тарифных планов, входящих в эту группу, а также изменится наполнение некоторых пакетов. Но это не единственное обновление. В частности, с 16 апреля изменения коснутся и тарифов «Сделай сам» и «Хендмэйд». К их названию добавят год – 2024. И что самое главное, к 20 мая эти тарифы будут полностью закрыты.

Абоненты будут предупреждены о закрытии тарифа

Если у вас один из этих тарифов, то за 7 дней до его закрытия вы будете об этом предупреждены с помощью смс-сообщения. В компании заявляют, что тариф поменяется не у всех абонентов. В основном это коснется тех, у кого не менялась абонплата за последние 2 года. Это около 4,5% пользователей. Также в компании заявляют, что если ни один из других тарифов абонента не устроит, он может расторгнуть договор об обслуживании в одностороннем порядке.

Изменения коснутся также абонентов Киевстара и Водафона

Остальные два украинских оператора тоже не отстают и массово обновляют свои тарифы. Обе компании аналогично уведомляют клиентов посредством смс-сообщения о закрытии тарифного плана.

В компании Киевстар пошли еще дальше. Там закрывают 3G сеть, причем во всех регионах Украины. Теперь абоненты Киевстара смогут использовать только 4G или 5G. Если ваша сим-карта не поддерживает эти новые технологии, то вы можете бесплатно заменить ее на новую. Сделать это можно в любом отделении компании Киевстар. Также на сайте компании можно посмотреть, когда именно в вашем регионе отключат 3G. К примеру, в Киеве это произойдет в июне.