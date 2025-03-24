Українські пенсіонери отримають зразу три підвишки: є один нюанс – доведеться набратися терпіння

Незабаром українським пенсіонерам, що продовжують працювати, збільшать суму пенсійних виплат. Формально до підвищення пенсій їм залишився лише тиждень. Однак платити по-новому стареньким не будуть ще кілька місяців. Чому так та коли працюючі пенсіонери нарешті почнуть отримувати свої нові пенсії?

Кому з працюючих пенсіонерів підвищать пенсію?

Вже за тиждень, а точніше 1 квітня, українцям, які вже вийшли на пенсію, але продовжують працювати, проведуть перерозрахунок пенсій. Цей перерозрахунок передбачає збільшення пенсій з урахуванням додаткового стажу, який пенсіонери встигли отримати після останнього перегляду суми виплат.

Проте, згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а саме ст. 42 ч. 4, доплату до пенсії отримають не всі працюючі пенсіонери. Індексація торкнеться:

людей похилого віку, які з моменту виходу на пенсію або попереднього перерозрахунку та до 1 травня 2025 року вже відпрацювали 24 місяці й працюють досі;

стареньких, що відпрацювали менше 24 місяців, але з моменту призначення їм пенсійних виплат вже пройшло 2 роки.

Для тих пенсіонерів, що лише почали працювати і не відповідають цим вимогам, з 1 квітня нічого не зміниться.

Нової пенсії доведеться чекати аж до червня

Попри те, що перерозрахунок пенсій для працюючих пенсіонерів буде здійснено 1 квітня, на обіцяну доплату стареньким доведеться зачекати. Причому строк очікування буде чималим – фактично цілий квартал. Пенсії у новому обсязі таким громадянам почнуть виплачувати аж у червні.

Чому ж працюючим пенсіонерам не нарахують їх нові пенсії на карту одразу ж після перерахунку? Справа в тому, що для підтвердження даних щодо додаткового стажу потрібно дочекатися інформації про сплату єдиного внеску за 1-й квартал. Такі звіти за законом надаються до 10 травня. З урахуванням цього нюансу нарахувати нові пенсії працюючим пенсіонерам України вдасться не раніше червня.

Але є і хороша новина. Червнева виплата міститиме в собі доплати за квітень, травень та червень. Підвишку, отриману в результаті перерахунку, виплатять одразу за 3 місяці, так би мовити «заднім числом». Тож у червні пенсіонерам цієї категорії замість звичайної пенсії на карту прийде чимала сума.