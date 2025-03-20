Популярный мобильный оператор принудительно переводит абонентов на более дорогие тарифы

Начало 2025 года началось с неприятных новостей. Практически все мобильные операторы заявили, что будут закрывать популярные тарифные планы. Также они добавили, что новые тарифы будут стоить дороже, даже несмотря на то, что их наполнение кое-где будет оставаться старым. Такие нововведения анонсировали все операторы Киевстар, Лайфселл и Водафон. Что касается самих нововведений, то они вступили в действие в начале весны. На днях в Лайфселе заявили, что с 19 марта большинство старых тарифов уже не будут действовать. А теперь о подобном объявили и в Водафоне.

Водафон автоматически переведет абонентов на новый тариф

С 18 марта клиенты компании Водафон, пользовавшиеся тарифом Vodafone SuperNet Pro 2019, больше не смогут этого делать. Этот тариф закрывают, а людей автоматически переведут на тариф Vodafone SuperNet Pro 2019. Он будет стоить на 20 гривен больше, но его подключение будет бесплатным.

В компании заявляют, что абоненты могут выбрать и любой другой тариф, однако такого же по цене, как старый тарифный план или еще более дешевого — нет.

Абоненты получат больше «плюшек»

В компании спешат успокоить пользователей и обещают, что за эти дополнительные 20 гривен, абоненты получат много дополнительных услуг. Обещают увеличить количество минут на звонки по Украине и добавить гигабайт Интернета.

Также отмечают, что переход на тариф будет постепенным. Всех одновременно переводить не будут. То есть, ваш старый тарифный план может работать еще до 30 апреля. Именно эта дата является крайней и до этого числа не останется ни одного абонента, у которого работал бы тариф Vodafone SuperNet Pro 2019.

В компании также добавляют, что идут на подобные меры, ведь это позволит оптимизировать тарифы и предоставлять пользователям более качественные услуги.