Популярний мобільний оператор примусово переводить абонентів на дорожчі тарифи

Початок 2025 року розпочався з неприємних новин. Практично всі мобільні оператори заявили, що будуть закривати популярні тарифні плани. Також вони додали, що нові тарифи будуть коштувати дорожче, навіть попри те, що їх наповнення подекуди залишатиметься старим. Такі нововведення анонсували всі оператори: Київстар, Лайфселл та Водафон. Щодо самих нововведень, то вони почали вступати в дію на початку весни. Днями у Лайфселі заявили, що з 19 березня більшість старих тарифів вже не діятимуть. А тепер про подібне оголосили й у Водафоні.

Водафон автоматично переведе абонентів на новий тариф

З 18 березня клієнти компанії Водафон, які користувалися тарифом Vodafone SuperNet Pro 2019 більше не зможуть цього робити. Цей тариф закривають й натомість людей автоматично переведуть на тариф Vodafone SuperNet Pro 2019. Він коштуватиме на 20 гривень більше, але його підключення буде безкоштовним.

У компанії заявляють, що абоненти можуть обрати й будь-який інший тариф, однак такого ж за ціною, як старий тарифний план, чи ще дешевшого — немає.

Абоненти отримають більше «плюшок»

У компанії квапляться заспокоїти користувачів й обіцяють, що за цих додаткових 20 гривень, абоненти отримають багато додаткових послуг. Обіцяють збільшити кількість хвилин на дзвінки по Україні та додати гігабайтів Інтернету.

Також, зазначають, що перехід на тариф буде поступовим. Всіх одночасно переводити не будуть. Тобто ваш старий тарифний план може працювати ще до 30 квітня. Саме ця дата є крайньою й до цього числа не залишиться жодного абонента у якого працював би тариф Vodafone SuperNet Pro 2019.

У компанії також додають, що йдуть на подібні міри, адже це дозволить оптимізувати тарифи та надавати користувачам якісніші послуги.