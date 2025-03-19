Хек проти минтая: що спільного та відмінного між цими найпопулярнішими в Україні видами риби

Риба – це один із найкорисніших продуктів харчування, що містить чимало різноманітних поживних речовин. Регулярне споживання страв з риби позитивно впливає на серцево-судинну систему та функції мозку, а також суттєво знижує ризик захворювання очей.

Найбільш популярними та доступними в Україні вважаються хек та минтай. Обидва ці види є представниками родини тріскових та мають чимало спільних рис. Однак плутати їх все ж не варто. Детальніше про характерні особливості обох сортів риби розповіла у своєму Instagram дієтолог Ганна Станцієр.

Чим корисний хек?

Ця морська риба, за словами пані Ганни, не лише дуже смачна та поживна, а й надзвичайно корисна. Зокрема в ній міститься ледь не половина таблиці Менделеєва – кальцій, магній, цинк, мідь, залізо, натрій, марганець, нікель, кобальт, хлор, а також йод.

Що стосується вітамінів, то їх тут також не бракує – A, C, Е, D, В та навіть PP. Не варто забувати й про чималий вміст білку та Омега-3, що перетворюють хек у справжнісінький суперфуд.

Чим «багатий» минтай?

Минтай також містить у собі чимало корисних речовин, зокрема вітамінів та мікроелементів, які підтримують функції людського організму й оздоровлюють його. В цьому сорті риби чимало вітамінів групи А та B, жирних кислот Омега-3, легкозасвоюваного білка і найрізноманітніших мінеральних речовин, серед яких фосфор, хром, залізо, мідь, магній та кальцій. Крім того м’ясо минтая містить аскорбінову кислоту, що суттєво укріплює імунітет.

Топ-3 відмінностей між хеком та минтаєм

Попри низку спільних рис, таких як приналежність до однієї родини – тріскових, а також доступну ціну, між цими двома сортами риби є принаймні 3 суттєві відмінності.

1. Смак м’яса

У хека м’ясо соковите та ніжне, при цьому має доволі нейтральний смак.

м’ясо соковите та ніжне, при цьому має доволі нейтральний смак. Минтай має більш маслянисту текстуру, до того ж йому притаманні чітко виражені смакові нотки.

2. Спосіб приготування

Хек найчастіше готують на грилі чи на пару, а також тушкують.

найчастіше готують на грилі чи на пару, а також тушкують. Минтай краще смакує смаженим або ж запеченим у духовці, а ще як начинка для пирогів.

3. Популярність

Хек є досить популярною рибою і широко використовується у кухнях багатьох країн світу.

є досить популярною рибою і широко використовується у кухнях багатьох країн світу. Минтай менш відомий, проте вважається ледь не ключовим продуктом в деяких регіональних кухнях.

Загалом обидва ці види морської риби є частими гостями на столах українців, адже вони надзвичайно смачні та прості в приготуванні, до того ж доступні навіть для представників найменш забезпечених верств населення.