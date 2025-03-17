«Гості» з водоканалу тепер приходитимуть ще частіше: в Україні посилили контроль за лічильниками на воду

В Україні для мешканців багатоквартирних будинків змінилися правила перевірки лічильників на воду. Тепер працівники водоканалу будуть відвідувати споживачів кожні 3 місяці для звірки показників та перевірки коректності роботи облікового приладу. Як відбуватиметься перевірка та що загрожує громадянам, які не відчинять двері контролерам?

«Гості» з водоканалу попереджатимуть про візит заздалегідь

Загалом нові правила майже нічого не змінюють для споживачів. Їм потрібно буде лише забезпечити доступ контролерів до своїх лічильників. Про свій візит працівники водоканалу повідомлятимуть заздалегідь за допомогою:

спеціального повідомлення, що видаватиметься під розпис;

рекомендованого листа;

SMS-повідомлення;

інших засобів зв’язку, які дозволяють підтвердити отримання інформації.

Якщо у визначений водоканалом час громадянин не перебуватиме вдома та не зможе відчинити двері контролеру, він повинен повідомити про це особисто та домовитися з комунальниками про іншу дату перевірки. Це можна зробити не пізніше ніж за 3 дні після отримання повідомлення.

Що буде, якщо не пустити контролера до лічильника?

Якщо споживача не буде вдома у призначений час перевірки, і він не повідомить про це та не перенесе візит на інший день, такі дії будуть кваліфікуватися як відмова в доступі до лічильника. За даний проступок громадянина можуть оштрафувати або ж перевести на оплату за загальними нормами споживання.

Тобто споживач буде щомісяця платити водоканалу певно визначену суму, незалежно від того, скільки води він використав. Причому ця сума майже завжди є вищою в порівнянні до тієї, яку сплачують у відповідності до показників лічильника.

Військовий стан згладить «гострі кути»

Попри зміну правил перевірки лічильників на воду, жорстких санкцій до українців, які не пройшли контроль вчасно, поки що застосовувати не будуть. Проходження контролю можна відтермінувати на час дії воєнного стану та ще на 3 місяці після його відміни. Така можливість передбачена Українським законодавством, а саме тими його приписами що стосуються особливостей роботи приладів вимірювальної техніки під час воєнного стану.

Натомість після завершення цього особливого періоду комунальники у повній мірі відновлять перевірку лічильників. Тоді вже громадяни не зможуть уникнути покарання за недопуск контролерів до облікових приладів. Інакше будуть змушені платити за воду значно більше, а в деяких випадках ще й отримають штраф.