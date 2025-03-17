Как украинцам получать пенсию 11 000 гривен: объяснение от Пенсионного Фонда Украины

В Украине размер пенсии зависит от многих факторов, в частности от возраста выхода на пенсию, продолжительности страхового стажа и размера официальной заработной платы. Чтобы получить пенсию в размере 11 000 гривен, нужно соответствовать определенным требованиям.

Какой стаж нужен?

Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стаж составляет от 22 до 31 года, право на пенсию предоставляется с 63 лет. Лица со стажем от 15 до 21 года могут оформить выплаты только после достижения 65-летнего возраста.

32 года стажа – выход на пенсию в 60 лет;

22-31 год стажа – выход на пенсию в 63 года;

15-21 год стажа – выход на пенсию в 65 лет.

Важно отметить, что эти требования по стажу являются обязательными для получения пенсии по возрасту.

Какая зарплата нужна?

Кроме стажа, важную роль играет размер заработной платы. Чтобы получить пенсию в размере 11 000 гривен, среднемесячная зарплата должна составлять около 31 400 гривен.

Итак, для получения пенсии в размере 11 000 гривен в 2025 году необходимо иметь 32 года страхового стажа и среднемесячную зарплату около 31 400 гривен. Стоит помнить, что пенсионный калькулятор может помочь рассчитать размер будущей пенсии, учитывая индивидуальные показатели. Однако, нужно учитывать, что пенсионное законодательство может меняться, поэтому стоит следить за обновлениями.

Напомним, что в марте 2025 года украинских пенсионеров ждет повышение пенсий на 11%. Это надбавка за уровень инфляции прошлого года. Однако в этом году индексируют всю пенсию, а не ее базовую составляющую. Поэтому на этот раз повышение будет более ощутимым чем в прошлом году.